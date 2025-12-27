Giá bán vàng SJC sát mốc 160 triệu đồng/lượng

Chốt phiên 26/12, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 157,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 159,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch 2 chiều hiện vẫn ở 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn đang được niêm yết ở mức 152,8-155,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), có thương hiệu bán ra với giá hơn 159 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn đang tiến sát mốc cao nhất từ trước đến nay. Trước đó, có thời điểm, giá ghi nhận ở mức trên 160 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng trở lại

Trên thế giới, giá vàng giao ngay là 4.518,47 USD/ounce, tăng 38,94 USD/ounce, tương đương mức tăng 0,87% trong vòng 24 giờ. Quy đổi theo tỷ giá của ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 143,7 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí), rẻ hơn trong nước 15,7 triệu đồng/lượng.

Theo nhận định của ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cao cấp tại Kitco Metals, giá vàng gần đây đã trải qua một nhịp điều chỉnh kỹ thuật kèm theo hoạt động chốt lời ở mức độ vừa phải sau khi lập đỉnh mới. Dù vậy, kim loại quý này nhanh chóng lấy lại đà tăng và sớm quay trở lại vùng giá quanh 4.500 USD/ounce.

Về chính sách tiền tệ, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây bày tỏ mong muốn Chủ tịch tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ chủ động hạ lãi suất nếu điều kiện thị trường cho phép. Từ đầu năm đến nay, Fed đã ba lần điều chỉnh giảm lãi suất, và giới đầu tư hiện kỳ vọng sẽ có thêm hai đợt cắt giảm nữa trong năm tới.

Đồng USD suy yếu giữa kỳ nghỉ lễ

Đồng USD đang suy yếu nhẹ trên thị trường quốc tế, trong bối cảnh thanh khoản sụt giảm mạnh do kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,01%, hiện ở mức 97,95.

Trên thị trường trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.133 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 23.927 đồng - 26.339 đồng.