Giá bán vàng nhẫn lên kỷ lục 83,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới phục hồi

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 83-85 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên trong phiên hôm qua song đã tăng 500.000 đồng mỗi chiều so với cuối tuần trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán là 2 triệu đồng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn được niêm yết tại 81,9-83,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng mỗi chiều trong phiên hôm qua và quay lại mức kỷ lục của mặt hàng này. Loại vàng 0,3-0,5 chỉ được bán ra với giá 83,4 triệu đồng/lượng, cũng tăng 300.000 đồng.

Giá vàng nhẫn lần đầu đạt kỷ lục 83,3 triệu đồng/lượng hôm 5/10, sau giảm về vùng giá 83 triệu đồng cho đến hiện tại bật tăng trở lại.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đạt 2.663 USD/ounce, tăng 14 USD. Quy đổi theo tỷ giá chưa thuế, phí giá vàng thế giới tương đương 80 triệu đồng/lượng. Theo đó, vàng trong nước cao hơn từ 2,5 đến 5,5 triệu đồng một lượng so với thế giới, tùy thời điểm.

Trước đó, có thời điểm kim loại thế giới giảm 16 USD sau đó mới tăng lại. Đà phục hồi của đồng USD vào đầu tuần phần nào gây áp lực lên vàng, khiến kim loại quý này có thời điểm quay đầu giảm sau khi đạt mức cao nhất trong hơn một tuần vào đầu phiên giao dịch.

Theo đó, USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ lớn - tăng lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 8, khi các nhà đầu tư tiếp nhận thông báo về các biện pháp kích thích kinh tế vào cuối tuần của Trung Quốc. Trong khi đó, đồng euro giảm trước cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu vào tuần này.

Vàng nhẫn neo cao (Ảnh: Mạnh Quân).

Các nhà giao dịch chờ các bình luận từ các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng với dữ liệu bán lẻ của Mỹ trong tuần này để có thêm manh mối về việc cắt giảm lãi suất trong tương lai của Ngân hàng Trung ương. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà đầu tư đang dự báo có khoảng 88% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (0,25%) tại cuộc họp chính sách tháng 11.

Giá USD đồng loạt tăng

Ngân hàng Nhà nước kết phiên hôm qua niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.177 đồng, tăng 16 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá từ 22.968 đồng đến 25.385 đồng.

Ngân hàng lớn mua bán USD tại 24.670-25.070 đồng (mua - bán), tăng 70 đồng mỗi chiều. Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 24.660-25.030 đồng, tăng 50 đồng chiều mua và giữ nguyên chiều bán.

Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh được giao dịch tại 25.250-25.350 đồng (mua - bán), tăng 10 đồng so với trước đó. So với đầu tuần trước, giá USD tự do đã tăng 140 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.