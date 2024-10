Giá vàng miếng bật tăng lên 85 triệu đồng/lượng

Vàng miếng tăng giá

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần (14/10), giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 83-85 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng trong phiên hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán là 2 triệu đồng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn được niêm yết tại 81,6-83 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 100.000 đồng ở chiều mua vào và 200.000 đồng ở chiều bán ra so với phiên liền trước đó. Loại vàng 0,3-0,5 chỉ được bán ra với giá 83,1 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng hôm nay đạt 2.646 USD/ounce, giảm 10 USD so với trước đó. Hôm qua, có thời điểm kim loại màu vàng tăng tới 25 USD trong phiên. Quy đổi theo tỷ giá chưa thuế, phí giá vàng thế giới tương đương 79,8 triệu đồng/lượng. Theo đó, vàng trong nước cao hơn từ 2,5 đến 5,5 triệu đồng một lượng so với thế giới, tùy thời điểm.

Diễn biến trồi sụt những tuần gần đây song tính từ đầu năm, giá vàng quốc tế đã tăng gần 30%. Theo dự báo của các ngân hàng hàng đầu thế giới, kim loại quý có thể lên 3.000 USD/ounce vào năm sau, tương đương với biên độ tăng khoảng 10-12%. Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư phân bổ tỷ trọng nhỏ danh mục vào kênh trú ẩn này, đặc biệt trong bối cảnh kim loại quý đã tăng mạnh thời gian qua.

Giá vàng miếng lên 85 triệu đồng (Ảnh: Mạnh Quân).

Tuần này, phần đông chuyên gia được Kitco News khảo sát đều nhận định giá sẽ đi ngang. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn trên đà cắt giảm lãi suất trong năm nay. Theo các nhà phân tích, bất kỳ dữ liệu kinh tế nào ảnh hưởng đến chu kỳ nới lỏng của Fed đều có thể gây áp lực lên giá vàng.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex, cho biết nhà đầu tư chốt lời sau các báo cáo kinh tế Mỹ và đồng USD tăng mạnh. Động thái bán ra của các nhà đầu tư có thể chưa kết thúc. "Giá vàng đang kiểm tra các mức kháng cự", vị này nêu.

Đồng bạc xanh lên cao nhất 2 tháng

USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - hiện đạt 103,27 điểm, tăng 0,38% so với trước đó trước sự suy yếu của vàng. Đây là vùng giá cao nhất 2 tháng của chỉ số này.

Ngân hàng Nhà nước kết phiên hôm qua niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.161 đồng, giảm 14 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá từ 22.954 đồng đến 25.359 đồng.

Ngân hàng lớn mua bán USD tại 24.610-25.000 đồng (mua - bán), không đổi so với trước đó. Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 24.620-25.030 đồng.

Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh được giao dịch tại 25.240-25.340 đồng (mua - bán), giảm 10 đồng so với trước đó. So với đầu tuần trước, giá USD tự do đã tăng 130 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.