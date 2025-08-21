Giá bán vàng lên kỷ lục mới 125,4 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 21/8, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 124,4-125,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng ở cả 2 chiều mua và bán. Đây là mức kỷ lục mới của mặt hàng này. Mức kỷ lục trước đó từng được ghi nhận là 125 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Còn giá vàng nhẫn được niêm yết tại 117,3-119,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch quanh mốc 3.343 USD/ounce, tăng 30 USD so với trước đó, tương đương 106,4 triệu đồng/lượng khi được quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí.

Vàng giảm giá (Ảnh: Mạnh Quân).

Giá vàng thế giới bất ngờ tăng trở lại khi dòng tiền trở lại thị trường sau 2 phiên giảm liên tiếp. Trước đó, kim loại quý này giao dịch trong biên độ hẹp khi các nhà giao dịch chờ đợi chất xúc tác tiếp theo để thúc đẩy hành động giá và bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) là ông Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole.

Các nhà đầu tư kỳ vọng về việc Fed sẽ giảm lãi suất trong tháng 9. Bài phát biểu của ông Jerome Powell cũng có thể mang lại tín hiệu mới cho thị trường về mức độ ủng hộ việc cắt giảm lãi suất Mỹ trong tháng 9. Vàng thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp và thời kỳ bất ổn kinh tế - địa chính trị.

Theo báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới, trong nửa đầu năm, các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã mua 415 tấn vàng, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, cả năm 2024 đã ghi nhận kỷ lục khi các ngân hàng trung ương mua vào tới 1.089 tấn vàng, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của vàng trong dự trữ quốc gia.

Xu hướng giảm mua vàng trong năm nay phản ánh tâm lý thận trọng của các ngân hàng trung ương trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động.

Giá USD ngân hàng xác lập kỷ lục mới

USD-Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) sau khi tăng liên tục những phiên gần đây đã quay đầu giảm. Hiện tại, chỉ số này dao động quanh 99,17 điểm, giảm 0,11% so với trước đó.

Ngân hàng Nhà nước kết phiên hôm qua niêm yết tỷ giá trung tâm tại 25.263 đồng, tăng 8 đồng so với phiên liền trước và xác lập mức kỷ lục mới. So với đầu năm, tỷ giá trung tâm đã tăng 928 đồng, tương đương mức tăng ròng gần 4%. Với biên độ dao động 5% theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá quy đổi sàn/trần các ngân hàng thương mại được phép giao dịch hôm nay lần lượt là 23.992 đồng/USD và 26.517 đồng/USD.

Ngân hàng lớn niêm yết tỷ giá tại 26.130-26.500 đồng/USD (mua - bán), tăng 20 đồng mỗi chiều. Tại nhóm ngân hàng thương mại tư nhân, các đơn vị niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 26.149-26.509 đồng/USD (mua - bán), tăng 20 đồng mỗi chiều.

Trên thị trường, các điểm thu đổi ngoại tệ chấp nhận giao dịch USD ở mức 26.510-26.580 đồng (mua - bán), tăng 30 đồng ở cả 2 chiều mua và bán.