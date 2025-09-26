Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhận thêm nhiệm vụ mới
(Dân trí) - Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định lập Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp, do Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm Trưởng ban.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định số 2134 phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/9.
Theo quyết định, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn làm Phó trưởng ban thường trực. Ông Nguyễn Cảnh Việt và ông Bùi Hồng Minh làm Phó trưởng ban chuyên trách.
Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, giúp Thủ tướng chỉ đạo sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Ban cũng có nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác; việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp.
Ban cũng giúp Thủ tướng chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan để giải quyết những vấn đề vướng mắc, bất cập về cơ chế chính sách, về tổ chức thực hiện trong sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác; việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp.
Ngoài ra, Ban Chỉ đạo cũng cần nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.
Các Ủy viên Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp bao gồm: Ông Võ Thành Hưng, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng; bà Mai Thị Thu Vân, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; ông Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Trương Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội; ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TPHCM; ông Hà Minh Mạnh (Ủy viên chuyên trách); bà Lê Thanh Vân, Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp Văn phòng Chính phủ (Ủy viên - Thư ký Ban Chỉ đạo).