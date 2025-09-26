Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhận thêm nhiệm vụ mới

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định số 2134 phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/9.

Theo quyết định, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn làm Phó trưởng ban thường trực. Ông Nguyễn Cảnh Việt và ông Bùi Hồng Minh làm Phó trưởng ban chuyên trách.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (Ảnh: VGP).

Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, giúp Thủ tướng chỉ đạo sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Ban cũng có nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác; việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp.

Ban cũng giúp Thủ tướng chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan để giải quyết những vấn đề vướng mắc, bất cập về cơ chế chính sách, về tổ chức thực hiện trong sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác; việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo cũng cần nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.