Gần 500 container chè của doanh nghiệp Việt bị mắc kẹt ở Pakistan

Hiệp hội Chè Việt Nam và các doanh nghiệp xuất khẩu vừa có kiến nghị khẩn cấp liên quan việc gần 500 container chè của doanh nghiệp Việt Nam đang bị ùn ứ, ách tắc kéo dài tại cảng Karachi (Pakistan), gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp xuất khẩu và ảnh hưởng trực tiếp đến người trồng chè trong nước.

Ngay sau khi tiếp nhận kiến nghị, Bộ Công Thương chỉ đạo Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Cục Xuất nhập khẩu phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Pakistan nắm tình hình, làm rõ nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý.

Theo Thương vụ và Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan, nguyên nhân chính là đứt gãy vận chuyển đường bộ giữa Pakistan và Afghanistan trong bối cảnh Pakistan siết chặt kiểm soát vận tải quá cảnh, trong khi phần lớn chè Việt Nam xuất khẩu sang Afghanistan qua trung chuyển tại Karachi. Tình trạng này mang tính bất khả kháng, ảnh hưởng diện rộng, không chỉ với hàng Việt Nam mà cả hoạt động xuất nhập khẩu của Pakistan.

Theo phía Pakistan, Cảng Karachi hiện tồn đọng khoảng 11.000 container trung chuyển sang Afghanistan, cùng khoảng 25.000 container hàng nhập khẩu và 15.000 container hàng xuất khẩu chưa thể giải phóng do các hiệp hội vận tải tạm dừng hoạt động, khiến chuỗi cung ứng bị đình trệ nghiêm trọng.

Việc ùn ứ kéo dài khiến doanh nghiệp Việt Nam chịu chi phí lưu container, lưu bãi lớn, nguy cơ giảm chất lượng hàng hóa, ảnh hưởng dòng tiền và sinh kế người trồng chè.

Nông dân thu hoạch chè (Ảnh: Hạnh Linh).

Bộ Công Thương đã chỉ đạo Thương vụ Việt Nam tại Pakistan làm việc liên tục với các cơ quan chức năng sở tại, đồng thời phối hợp Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam gửi công hàm đề nghị phía Pakistan có biện pháp tháo gỡ linh hoạt cho hàng chè Việt Nam.

Đồng thời phối hợp với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan gửi công hàm chính thức tới các cơ quan chức năng Pakistan, đề nghị tạo điều kiện thuận lợi, linh hoạt trong xử lý các lô hàng chè của Việt Nam đang bị ách tắc, trên tinh thần quan hệ hữu nghị và hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước.

Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã trực tiếp làm việc với Lãnh đạo Bộ Thương mại Pakistan, Phó Thứ trưởng Bộ Thương mại Pakistan phụ trách Afghanistan và Trung Á, Bộ trưởng Bộ Thương mại Pakistan đề nghị xem xét đặc thù đối với hàng hóa của Việt Nam, không áp dụng máy móc biện pháp tạm dừng quá cảnh.

Cơ quan quản lý cho biết phía Việt Nam đang tích cực trao đổi với Pakistan để tháo gỡ vướng mắc, trong đó xem xét 3 phương án: Cho phép chuyển tiếp các container chè đang ùn ứ tại cảng Karachi sang Afghanistan khi điều kiện an ninh, vận tải cho phép; trường hợp không thể chuyển tiếp, xem xét tái xuất sang thị trường thứ ba; phương án cuối cùng là cho phép tái nhập hàng về Việt Nam nhằm giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp.

Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục bám sát tình hình, duy trì trao đổi thường xuyên với phía Pakistan, chỉ đạo Thương vụ cập nhật diễn biến hàng ngày và chủ động đề xuất các giải pháp phù hợp, khả thi nhất để bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp Việt Nam.

Bộ đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu chè chủ động phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Chè Việt Nam và Thương vụ Việt Nam tại Pakistan, cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ liên quan đến các lô hàng.

Doanh nghiệp cần rà soát kỹ điều khoản hợp đồng, phương án logistics thay thế và năng lực tài chính để cùng cơ quan quản lý nhà nước lựa chọn phương án xử lý tối ưu. Về dài hạn, Bộ khuyến nghị tăng cường đánh giá rủi ro thị trường, đa dạng hóa tuyến vận chuyển và điều kiện giao hàng, hạn chế phụ thuộc vào các tuyến trung chuyển tiềm ẩn rủi ro cao.