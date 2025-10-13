Filmore Development khẳng định vị thế với 3 giải thưởng tại APEA 2025

Dấu ấn thương hiệu mang tầm nhìn chiến lược

Tại lễ trao giải APEA 2025, Filmore Development được vinh danh với ba hạng mục quan trọng: “Doanh nhân xuất sắc châu Á” dành cho ông Nguyễn Tấn Danh, Chủ tịch HĐQT Filmore Development; “Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh” và “Thương hiệu truyền cảm hứng”.

Ông Nguyễn Tấn Danh, Chủ tịch HĐQT Filmore Development, nhận giải thưởng “Doanh nhân xuất sắc châu Á” (Ảnh: Filmore Development).

Được tổ chức bởi Enterprise Asia, APEA là sân chơi của hơn 16 quốc gia, vùng lãnh thổ và hàng nghìn doanh nghiệp tiêu biểu trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Với quy trình thẩm định nghiêm ngặt, đánh giá toàn diện từ tầm nhìn lãnh đạo, năng lực đổi mới đến văn hóa tổ chức và cam kết phát triển bền vững, APEA tôn vinh những thương hiệu dẫn đầu và có sức ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng.

Ba giải thưởng của Filmore Development tại APEA 2025 (Ảnh: Filmore Development).

Năm 2025, với chủ đề “Tôn vinh doanh nghiệp đón đầu tương lai”, APEA vinh danh những tổ chức tiên phong trong sáng tạo, công nghệ và phát triển bền vững. Trong bức tranh ấy, Filmore Development là cái tên nổi bật của thế hệ doanh nghiệp trẻ khác biệt, kiến tạo không gian sống với triết lý con người là cốt lõi, tích hợp công nghệ đột phá nhằm mang lại sự thịnh vượng cho cộng đồng.

“Ba giải thưởng không chỉ là sự công nhận quốc tế cho năng lực vượt trội của Filmore Development, mà còn là minh chứng cho sứ mệnh định hình những chuẩn mực khác biệt và khẳng định vị thế tiên phong của thương hiệu Việt trên bản đồ bất động sản khu vực”, đại diện công ty cho biết.

Người kiến tạo tư duy kiến tạo cộng đồng

Với giải thưởng “Doanh nhân xuất sắc châu Á”, ông Nguyễn Tấn Danh - Chủ tịch HĐQT Filmore Development - là người đặt nền móng cho một hướng đi khác biệt trong lĩnh vực bất động sản của công ty với tư duy kiến tạo cộng đồng sống thay vì chỉ xây dựng công trình.

Theo ông Danh, một dự án bất động sản chỉ thực sự có giá trị khi khơi dậy được cảm xúc, gắn kết con người và nuôi dưỡng mối liên hệ bền vững giữa hiện tại và tương lai.

Triết lý lấy con người làm cốt lõi, không gian sống tích hợp công nghệ đột phá không chỉ là tuyên ngôn thương hiệu, mà là kim chỉ nam cho mọi quyết định chiến lược tại Filmore Development: từ quy hoạch, thiết kế, vật liệu đến trải nghiệm sống của cư dân.

Ông Danh chia sẻ: “Filmore Development lựa chọn khởi đầu bằng sự tử tế và đặt tiêu chuẩn cao trong từng chi tiết; bởi chúng tôi tin rằng uy tín không đến từ thâm niên, mà từ chất lượng, trải nghiệm và niềm tin của khách hàng”.

Đại diện Filmore Development tại Lễ trao giải thưởng APEA 2025 (Ảnh: Filmore Development).

“Chính sự kiên định đó đã giúp Filmore Development định vị khác biệt giữa thị trường cạnh tranh khốc liệt - chậm mà chắc, tinh mà sâu, tập trung vào chất lượng, tạo ra những dự án độc bản mang giá trị trường tồn.

The Filmore Da Nang trở thành khu căn hộ hạng sang nổi bật bên sông Hàn, định hình một phong cách phát triển bền vững dựa trên ba trụ cột: thẩm mỹ tinh tế, giá trị nhân văn và kết nối cảm xúc”, đại diện công ty chia sẻ.

Khẳng định bản lĩnh doanh nghiệp trẻ

Giải thưởng “Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh” là minh chứng cho tốc độ tăng trưởng ấn tượng và năng lực vận hành vượt trội của Filmore Development - một thương hiệu chỉ mới 7 năm tuổi nhưng đã khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường.

Đội ngũ năng động của Filmore Development kết hợp kinh nghiệm vững chắc với tư duy sáng tạo và góc nhìn mới mẻ (Ảnh: Filmore Development).

Chỉ trong 2,5 tháng đầu năm 2025, Filmore Development đạt 240% doanh thu so với chỉ tiêu nửa đầu năm. Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, Filmore Development đã chọn hướng đi riêng, là vận hành tinh gọn, phát triển thông minh và luôn đặt con người làm trung tâm của mọi chiến lược.

Nền tảng cho sự tăng trưởng này nằm trong triết lý sức mạnh của kết nối - yếu tố đã được chuyển hóa thành những mô hình vận hành đặc trưng, nơi mọi cá nhân đều là mắt xích sáng tạo, cùng hướng đến mục tiêu duy nhất.

Trong khi đó, giải thưởng “Thương hiệu truyền cảm hứng” (Inspirational Brand Award) tiếp tục khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của thương hiệu Filmore Development - một thương hiệu trẻ đã định hình bản sắc riêng trên thị trường nhờ những giá trị nhân văn và cảm xúc.

Filmore Development hướng đến việc định hình những chuẩn mực khác biệt - nơi giá trị thật gắn liền với kết nối thật (Ảnh: Filmore Development).

Với những ghi nhận tại APEA 2025, Filmore Development không chỉ khẳng định vị thế của một nhà phát triển bất động sản, mà còn truyền cảm hứng về một thế hệ doanh nghiệp mới - bản lĩnh, nhân văn và bền vững.

Với sứ mệnh định hình những chuẩn mực khác biệt để cùng cộng đồng kiến tạo tương lai bền vững, Filmore Development đang từng ngày hiện thực hóa khát vọng ấy bằng những giá trị thật.

