Fed chính thức hạ lãi suất, thị trường tài chính toàn cầu rung chuyển

Fed giảm lãi suất lần đầu tiên trong năm nay, với mức 0,25%, xuống 4-4,25%. Động thái này khớp với dự báo của thị trường.

Duy nhất Thống đốc mới Stephen Miran phản đối chính sách lần này. Ông cho rằng Fed nên hạ mạnh hơn với mức 0,5%. Trong khi đó, 2 thống đốc Michelle Bowman và Christopher Waller đã bỏ phiếu ủng hộ mức giảm 0,25%.

"Các số liệu gần đây cho thấy hoạt động kinh tế đã chậm lại trong nửa đầu năm. Số việc làm mới cũng tăng chậm, tỷ lệ thất nghiệp nhích lên nhưng vẫn ở mức thấp. Lạm phát tăng tốc và hiện vẫn ở mức khá cao", Fed nhận xét trong thông báo sau phiên họp.

Cơ quan này dự báo giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản nữa trong năm nay và 25 điểm cơ bản trong năm 2026, 2027. Fed còn 2 cuộc họp trong năm nay, vào tháng 10 và 12.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) nhận định hoạt động kinh tế đã "chậm lại", đồng thời bổ sung rằng tốc độ tạo việc làm đã giảm, đồng thời lạm phát tăng lên và vẫn ở mức cao.

Sự tăng trưởng việc làm chậm lại trong khi lạm phát đi lên đã đặt 2 mục tiêu kép của Fed, bao gồm ổn định giá cả và toàn dụng lao động, vào thế xung đột.

Diễn biến lãi suất của Fed (Ảnh: CNBC).

Trước đó, Thượng viện Mỹ vừa phê chuẩn ông Stephen Miran vào vị trí thành viên Hội đồng Thống đốc Fed. Ông Stephen Miran sẽ tạm thời thay thế vị trí của bà Adriana Kugler - người đột ngột xin từ chức tháng trước. Tổng thống Donald Trump đề cử ông Miran vào vị trí này từ tháng 8 ngay sau khi bà Kugler từ chức. Ông Miran chỉ mất gần 6 tuần để được nhận vào vị trí Thống đốc Fed, trong khi quá trình thông thường có thể mất đến vài tháng.

Năm 2024, Fed đã giảm lãi suất 3 lần, trong khi năm nay chưa điều chỉnh lần nào. Trước đó, thị trường cũng gần như chắc chắn Fed giảm 25 điểm cơ bản (0,25%) trong cuộc họp tháng 9. Nhiều dấu hiệu gần đây cho thấy thị trường lao động suy yếu. Một số quan chức Fed cũng cho rằng tác động của thuế nhập khẩu lên lạm phát có thể chỉ là ngắn hạn.

Trong bài phát biểu cuối tháng trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã ám chỉ khả năng hạ lãi suất khi nhấn mạnh "rủi ro với việc làm gia tăng". Các quan chức Fed khác cũng bày tỏ lo ngại tương tự.

Theo số liệu của Bộ Lao động Mỹ, tính trung bình giai đoạn tháng 6-8, số việc làm mới tạo ra tại Mỹ chỉ khoảng 29.000 một tháng. Số liệu này chỉ nhỉnh hơn mức đáy 15 năm xác lập tháng trước đó.

Lượng người tìm việc hiện cũng nhiều hơn số vị trí tuyển dụng. Đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc ngày 6/9 lên cao nhất gần 4 năm. Trước đó vào tháng 8, số người thất nghiệp trên 26 tuần thậm chí lập đỉnh 4 năm.

Bên cạnh đó đó, lạm phát Mỹ tăng tốc vài tháng gần đây, chủ yếu do chính sách thuế của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, quan chức Fed ngày càng cho rằng xu hướng này chỉ là tạm thời.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước và đúng dự báo của giới phân tích. Nhiều tháng qua, số liệu lạm phát tiêu dùng gần như khớp dự báo, dù thuế nhập khẩu gây ra nhiều xáo trộn.

Khi thị trường lao động suy yếu và tâm lý kinh tế bất ổn, doanh nghiệp hiện cũng có ít dư địa tăng giá hơn so với giai đoạn sau đại dịch. "Phần lớn dự báo cho thấy lạm phát sẽ tăng chậm thêm vài tháng nữa, còn tác động của thuế nhập khẩu giảm dần từ đầu năm 2026", thành viên Hội đồng thống đốc Christopher Waller phát biểu ngày 28/8 tại Miami.