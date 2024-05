EVNNPC phát triển kinh doanh đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội

Sáng 23/5, tại Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi tham dự hội nghị.

Báo cáo việc triển khai Nghị quyết số 42, lãnh đạo EVNNPC cho biết, trong những năm qua bên cạnh việc nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, tổng công ty đã luôn nỗ lực làm tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Công đoàn đơn vị đã tích cực tham gia các hoạt động vận động quyên góp từ thiện, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại các địa phương với nguồn lực hơn 100 tỷ đồng.

Giai đoạn 2017-2022, EVNNPC và các đơn vị thành viên phát huy truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa", nhận phụng dưỡng 143 lượt bà mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ sửa chữa nhà gia đình chính sách người có công, thường xuyên thăm hỏi 566 thương bệnh binh là công nhân viên chức, người lao động trong ngành điện lực.

Năm 2023, EVNNPC và các đơn vị thành viên đã thực hiện các chương trình hỗ trợ các hộ nghèo, hỗ trợ người già neo đơn không có người nương tựa, các gia đình chính sách, các cháu nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; phụng dưỡng, tri ân các bà mẹ Việt Nam Anh hùng; sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt cho các hộ nghèo, gia đình chính sách; hỗ trợ các hộ gia đình chính sách thay thế đèn chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện…

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Theo ông Lê Đình Lượng, Trưởng Ban Tổ chức nhân sự EVNNPC, tổng công ty đã xác định phát triển sản xuất kinh doanh gắn với mục tiêu phát triển con người, xây dựng lực lượng lao động chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn và kỹ năng cao.

Tổng công ty phát triển nguồn nhân lực gắn liền với đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng tuyển dụng, sắp xếp lao động trên cơ sở khung năng lực, sử dụng lao động hiệu quả, xây dựng phương án trả lương, trả thưởng, chế độ an toàn vệ sinh lao động, môi trường và công cụ làm việc an toàn, nâng cao đời sống người lao động, một cách chuyên nghiệp.

Tổng giám đốc EVNNPC Nguyễn Đức Thiện khẳng định, thời gian tới tổng công ty sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách xã hội, theo quy định tại Nghị quyết 42-NQ/TW, tăng cường chăm lo cho người lao động, đổi mới về công tác tiền lương, bảo đảm an toàn lao động trong sản xuất kinh doanh.

"Tổng công ty tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 42-NQ/TW vào kế hoạch của đơn vị, thực hiện việc chuyển đổi cách tiếp cận từ "bảo đảm và ổn định" sang "ổn định và phát triển", ông Lượng nói.

Ông nói thêm, EVNNPC sẽ coi mỗi gia đình, mỗi tập thể ổn định, phát triển bền vững là góp phần phát triển xã hội bền vững, không ngừng nâng cao chế độ chính sách đối với người lao động, tăng cường trách nhiệm xã hội, góp phần nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh con người, an ninh quốc gia.

Tại hội nghị, EVNPC báo cáo và đề xuất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, tháo gỡ một số vướng mắc tại Trường Cao đẳng điện lực miền Bắc và một số vấn đề về chính sách lao động, việc làm, phát triển nguồn nhân lực, việc quản lý lao động tiền lương… và được các đơn vị chức năng của Bộ giải đáp.

"Nhiệm vụ quan trọng nhất của EVNNPC cũng như toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam là đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ phát triển bền vững của đất nước, qua đó góp phần đảm bảo an ninh, an sinh xã hội", Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi nhấn mạnh.