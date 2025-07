EVNHANOI cảnh báo nhu cầu điện thành phố tăng đột ngột mùa nóng

Tháng 6/2025 ghi nhận mức tăng nhiệt độ rõ rệt tại Hà Nội, với nền nhiệt trung bình tăng từ 2 đến 6 độ C so với tháng 5. Đặc biệt, trong những ngày cao điểm nắng nóng đầu và giữa tháng 6 nhiệt độ ngoài trời lên tới 41 độ C, mức nhiệt cảm nhận thực tế thậm chí đạt 52 độ C. Tình trạng này khiến sản lượng tiêu thụ điện trong toàn thành phố tăng mạnh, đặc biệt ở khu vực dân cư.

Theo thống kê của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), trong tháng 6/2025, sản lượng điện bình quân theo ngày trên toàn địa bàn Hà Nội đạt hơn 90 triệu kWh, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng sản lượng trong tháng 6 đạt xấp xỉ 2.700 triệu kWh, trong đó mức đỉnh được ghi nhận vào ngày 2/6 với 110,9 triệu kWh - cao nhất từ đầu năm đến nay. Riêng nhóm khách hàng thuộc thành phần quản lý tiêu dùng dân cư chiếm hơn 59,5% tổng sản lượng, tăng 1,15 lần so với tháng 5.

Điều này phản ánh tác động trực tiếp của thời tiết tới hành vi sử dụng điện trong các hộ gia đình. Đặc biệt, khi kỳ nghỉ hè của học sinh trùng với cao điểm nắng nóng, dẫn đến thời gian sử dụng điều hòa và các thiết bị điện kéo dài liên tục cả ngày lẫn đêm.

Yếu tố nhiệt độ là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mức tiêu thụ điện tăng cao

Nhiệt độ cao không chỉ làm tăng tần suất sử dụng điện mà còn khiến các thiết bị làm mát tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để duy trì hiệu quả vận hành. Khi chênh lệch nhiệt độ giữa trong nhà và ngoài trời lớn, điều hòa phải hoạt động liên tục, ít ngắt máy, dẫn đến mức tiêu thụ điện tăng cao dù thời lượng sử dụng không thay đổi.

Ngoài ra, việc điều chỉnh giá bán lẻ điện sinh hoạt theo Quyết định 1279 từ ngày 10/5 với mức tăng 4,8% ở tất cả các bậc thang cũng là yếu tố khiến chi phí điện của các hộ gia đình trong tháng 6 tăng cao.

Mức giá điện theo quyết định số 1279 ngày 9/5

Trước tình hình đó, EVNHANOI khuyến cáo khách hàng cần chủ động theo dõi lượng điện tiêu thụ của gia đình hằng ngày thông qua hệ sinh thái chăm sóc khách hàng của EVNHANOI như App EVNHANOI, website evnhanoi.vn,... Khách hàng nên thường xuyên kiểm tra sản lượng điện, đặt ngưỡng cảnh báo khi vượt mức tiêu thụ bình thường để kịp thời điều chỉnh hành vi sử dụng điện.

Trong mùa hè, người dân nên sử dụng điều hòa ở mức nhiệt độ hợp lý (26-28°C), kết hợp với quạt, tắt các thiết bị khi không cần thiết và hạn chế sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị công suất lớn trong khung giờ cao điểm từ 12h đến 15h và từ 22h đến 24h hàng ngày.

Việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả không chỉ giúp giảm hóa đơn điện mà còn góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện quốc gia, nhất là trong giai đoạn cao điểm mùa nắng nóng. EVNHANOI cho biết luôn đồng hành cùng người dân Thủ đô thực hiện mục tiêu “Tiết kiệm điện - Thành thói quen”, vì lợi ích của từng gia đình và sự phát triển bền vững của cộng đồng.