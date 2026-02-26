EVN cảnh báo hóa đơn tiền điện tháng 2 tăng vọt

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) mới đây đã có cảnh báo về nguy cơ hóa đơn tiền điện của hộ gia đình tăng cao đột biến trong tháng 2 do thời tiết thay đổi và thói quen sinh hoạt dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Cụ thể, đơn vị điện lực cho biết có 3 nguyên nhân chính có thể khiến hóa đơn tiền điện tháng 2 tăng cao.

Thứ nhất, đầu tháng xuất hiện rét đậm khiến người dân sử dụng nhiều thiết bị sưởi ấm kéo dài. Thứ hai, giữa tháng 2 trùng dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sinh hoạt, sum họp gia đình tăng cao, kéo theo thời gian sử dụng điện nhiều hơn bình thường. Thứ ba, cuối tháng thời tiết nồm ẩm khiến các thiết bị như máy hút ẩm, điều hòa chế độ khô hoạt động liên tục.

Theo EVNNPC, việc các thiết bị vận hành trong thời gian dài làm sản lượng điện tiêu thụ tăng, từ đó dẫn đến hóa đơn tiền điện cao hơn so với các tháng trước.

Chẳng hạn tại Hà Tĩnh, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, điện năng sinh hoạt trung bình trên địa bàn đạt 4,48 triệu kWh, tăng 32,25% so với 1 tuần trước đó.

Trung tâm Điều khiển xa, Phòng Điều độ Công ty Điện lực Thái Nguyên (Ảnh: EVNNPC).

Ông Mai Thanh Tùng - Trưởng phòng Điều độ, Công ty Điện lực Hà Tĩnh - cho biết trong 9 ngày nghỉ Tết, phụ tải điện sinh hoạt trên toàn tỉnh tăng mạnh do người dân sử dụng đồng thời nhiều thiết bị như điều hòa, bình nóng lạnh, bếp từ, tivi, hệ thống chiếu sáng trang trí…

"Bên cạnh đó, thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện cho các hoạt động vui chơi, giải trí, gặp mặt đầu xuân, góp phần làm nhu cầu sử dụng điện tại khu vực dân cư tăng cao, kéo theo sản lượng điện toàn tỉnh tăng so với thời điểm trước Tết", ông nói.

Để chủ động kiểm soát tiền điện, cơ quan điện lực khuyến cáo người dân chỉ bật bình nóng lạnh khoảng 10-15 phút trước khi sử dụng, không bật 24/24 giờ; hạn chế dùng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn như bếp từ, máy sấy, bình nóng lạnh.

Đồng thời tắt các thiết bị không cần thiết và đèn trang trí khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà; chống nồm ẩm đúng cách bằng cách đóng kín cửa, sử dụng chế độ hút ẩm trong không gian phù hợp và không vận hành liên tục trong thời gian dài.