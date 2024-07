DXS bị bán tháo, Đất Xanh đề nghị công an vào cuộc vụ bị nhà đầu tư tố cáo

Sau chuỗi tăng giá không mệt mỏi trong tuần trước, chỉ số chính VN-Index có cú nhúng vào sáng nay khi bước vào tuần giao dịch mới. Tạm khép lại phiên sáng 8/7, VN-Index điều chỉnh nhẹ 1,38 điểm tương ứng 0,11% còn 1.281,66 điểm; VN30-Index giảm 3,5 điểm tương ứng 0,27%.

Trong khi đó, HNX-Index thu hẹp đáng kể biên độ tăng so với lúc mở cửa, chỉ còn nhích nhẹ 0,08 điểm tương ứng 0,03%. UPCoM-Index tăng 0,03 điểm tương ứng 0,03%.

Yếu tố tích cực là sự cải thiện của thanh khoản. Khối lượng giao dịch trên sàn HoSE sáng nay đạt 387,49 triệu cổ phiếu tương ứng 10.005,55 tỷ đồng; trên HNX là 32,48 triệu cổ phiếu tương ứng 721,72 tỷ đồng và trên UPCoM là 21,87 triệu cổ phiếu tương ứng 404,53 tỷ đồng.

Cổ phiếu PLX tăng mạnh nhất trong rổ VN30 với mức tăng 3,5% lên 45.500 đồng, khớp lệnh 2,1 triệu đơn vị. Trong khi đó, MWG của Thế Giới Di Động cũng tăng 1,7% lên 66.700 đồng, khớp lệnh đạt 6,9 triệu cổ phiếu.

Trên thị trường, cổ phiếu ngành bán lẻ có diễn biến khá tích cực. HFC tăng trần trên UPCoM, TMX tăng 8,1%. Bên cạnh đó, SAS cũng tăng 3,6%; FRT tăng 0,9%. Tương tự với nhóm cổ phiếu tiện ích: GEG và TDW tăng kịch biên độ trên HoSE; POW tăng 1,7% và khớp lệnh 5,3 triệu cổ phiếu; IDC tăng 1,5%; QTP, SIP, VPD, TTA tăng giá.

Nhóm cổ phiếu bán buôn tăng mạnh: PTX, THS và HTL tăng trần nhưng thanh khoản thấp. Bên cạnh PLX thì một số mã khác cũng tăng khá tốt như PET tăng 1,5%; OIL tăng 1,4%; DGW tăng 1,1%; PSH tăng 0,8%.

Cổ phiếu DXS bị bán tháo sau 10h (Ảnh chụp màn hình).

Cổ phiếu bất động sản xuất hiện nhiều mã điều chỉnh mạnh, như CID, SDU, DXS, TIX giảm sàn. Trong đó, DXS trắng bên mua, dư bán sàn còn gần 2,9 triệu đơn vị. DXG giảm 3,3% còn 14.500 đồng, khớp lệnh 18,3 triệu cổ phiếu.

Cổ phiếu "ông lớn" Đất Xanh bị bán mạnh trong bối cảnh Tập đoàn Đất Xanh có thông báo cho biết, đầu tháng này, tập đoàn nhận được thông tin tố cáo của ông Nguyễn Xuân Triều tự nhận là đại diện 15 nhà đầu tư, là chủ sở hữu 448 trái phiếu do Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh phát hành.

Nhóm nhà đầu tư tố cáo ông Đỗ Văn Mạnh - Tổng giám đốc Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh và ông Lương Trí Thìn - Chủ tịch Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh có hành vi chiếm đoạt số tiền 44,8 tỷ đồng thông qua việc chào bán lô trái phiếu mã MNRCH2123001 của Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh. Ông Triều phản ánh, sau khi các nhà đầu tư nộp tiền, công ty Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh không thực hiện nội dung đã ký kết.

Ông Lương Trí Thìn (Ảnh: Đất Xanh).

Tuy nhiên, phía Tập đoàn Đất Xanh bác bỏ, cho rằng những nội dung nhóm nhà đầu tư đang tố cáo là hoàn toàn sai sự thật. Theo khẳng định của tập đoàn này, kể từ thời điểm Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh thực hiện thủ tục chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) năm 2021 đến hiện tại, công ty chưa thực hiện việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp nào tới nhà đầu tư.

Đất Xanh Group xác định, đơn vị phát hành mã trái phiếu MNRCH2123001 tên là Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam không phải là Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh. Ông Đỗ Văn Mạnh không phải Tổng giám đốc và ông Lương Trí Thìn cũng không phải là Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh. Ngoài ra, ông Lương Trí Thìn đang là thành viên trong HĐQT và Chủ tịch Hội đồng chiến lược của Đất Xanh Group.

Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam hiện chỉ là đơn vị liên kết của Công ty cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh với tỷ lệ cổ phần mà Công ty Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh đang nắm giữ sau khi thoái vốn là 49%.

Trong văn bản gửi Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM và Phòng An ninh kinh tế Công an TPHCM, Đất Xanh Group cho rằng những nội dung tố cáo không đúng sự thật của nhà đầu tư trên có dấu hiệu liên quan đến "Tội vu khống" và đề nghị cơ quan công an tiến hành xác minh, điều tra, xử lý.

Trở lại với thị trường chứng khoán sáng nay, một số cổ phiếu bất động sản khác cũng điều chỉnh trong sáng nay là ITA giảm 3,3%;KDH giảm 2,6%; CCL giảm 2,2%; CRE, VRE, VIC, VHM đều giảm giá. Chiều ngược lại, nhóm tăng giá có LHG tăng 5,4%; HDG tăng 2,5%; TIP tăng 1,6%; CKG tăng 1,2%; QCG tăng 1,2%.

Phần lớn cổ phiếu ngân hàng điều chỉnh cũng gây áp lực cho chỉ số. TCB, CTG, MSB, OCB, STB, BID, VCB đồng loạt giảm giá.