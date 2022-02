Đường cặp kênh 30/4 kết nối TP Sóc Trăng và cụm khu công nghiệp An Nghiệp

Một trong những điểm nổi bật gần đây trong quy hoạch hạ tầng giao thông của thành phố Sóc Trăng là việc quy hoạch đường cặp kênh 30/4, tạo điều kiện kết nối thuận tiện giữa trung tâm thành phố Sóc Trăng và khu công nghiệp An Nghiệp.

Theo nghị quyết 178 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ngày 8/12/2021 về việc thông qua các danh mục dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thì đường cặp kênh 30/4 (từ đường Huỳnh Phan Hộ đến khu dân cư Minh Châu) sẽ được bồi thường giải phóng 1,24 ha đất, tổng kinh phí được thông qua là trên 10 tỷ đồng.

Vị trí tuyến đường cặp kênh 30 tháng 4 (Ảnh: DTD GROUP).

Tuyến đường được quy hoạch bề rộng nền đường là 10,5 m, trong đó lòng đường là 7 m, chiều dài gần 750 m, vận tốc di chuyển thông thoáng khoảng 50 km/h. Cụ thể, 6 điểm nổi bật chính của việc quy hoạch đường cặp kênh 30/4:

Một là mở đường kết nối mới. Điểm đầu kênh sẽ nối từ đường Huỳnh Phan Hộ với điểm cuối tiếp giáp với khu dân cư Minh Châu, nên sẽ là một lợi thế rất lớn để người dân khu dân cư Minh Châu kết nối thuận tiện hơn về trung tâm TP Sóc Trăng thay vì duy nhất đường Võ Văn Kiệt (Quốc lộ 1A cũ).

Hai là tạo liên thông liền mạch trong sinh hoạt giải trí. Điều này giúp tăng cường kết nối trực tiếp khu dân cư Minh Châu với khu đô thị Hồ Nước Ngọt, tạo chuỗi kết nối liên thông giữa 2 khu khiến việc vui chơi cũng như di chuyển của người dân được nhanh chóng hơn.

Ba là thúc đẩy giao thương chợ đêm Sóc Trăng, giúp kết nối cư dân tại khu dân cư Minh Châu với chợ đêm Sóc Trăng nên giải tỏa vấn đề an toàn giao thông và việc di chuyển qua lại để mua sắm sẽ an toàn hơn so với tuyến quốc lộ 1A.

Bốn là cải thiện đời sống dân địa phương, góp phần nâng tầm cuộc sống tốt đẹp hơn cho cư dân khu dân cư Minh Châu bởi sự nâng cấp về đường xá rộng rãi hơn, đèn đường sáng an toàn hơn. Việc tránh di chuyển trên tuyến đường quốc lộ 1A còn giúp người dân yên tâm hơn khi tránh giao thông phức tạp vào buổi chiều bởi sự tan ca của các công nhân xí nghiệp gần đó cũng như các chợ ven đường.

Năm là giao thông an toàn hơn, giúp cho hàng nghìn công nhân ở Khu công nghiệp An Nghiệp có thêm một sự lựa chọn tuyến đường tham gia giao thông an toàn hơn khi tan ca. Ngoài ra giúp các chuyên gia, công nhân làm việc tại đây có thể lựa chọn các căn nhà ở, căn nhà thuê gần nơi làm việc.

Sáu là tăng giá trị bất động sản Sóc Trăng nói chung, tạo cú hích lớn cho bất động sản khu vực xung quanh, cũng như tạo những chuyển biến tích cực so với các khu vực còn lại trong Thành phố Sóc Trăng.

Quy hoạch đường cặp kênh 30/4 là sự bổ sung cần thiết và giá trị, giúp cho việc kết nối giữa người dân khu dân cư Minh Châu, công nhân làm việc ở Khu công nghiệp An Nghiệp với chợ đêm Sóc Trăng, trung tâm thành phố, khu vui chơi Hồ Nước Ngọt được thuận tiện, an toàn và nhanh chóng hơn.