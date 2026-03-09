Bom đạn nắn dòng vốn tỷ phú, bản đồ địa ốc siêu sang đổi ngôi

Ngay sau khi những tiếng nổ từ tên lửa giội xuống Dubai tuần qua, 2 doanh nhân Ấn Độ đã hớt hải tìm cách tẩu tán mỗi người hơn 100.000 USD sang châu Á để phòng ngừa rủi ro. Thế nhưng, hệ thống ngân hàng tê liệt chốc lát đã chặn đứng cú click chuột của họ.

Câu chuyện nhỏ này, theo tiết lộ từ hãng tin Reuters, chính là lát cắt lột tả chân thực nhất tâm lý hoang mang của giới siêu giàu lúc này. Vùng Vịnh - nơi vốn vỗ ngực xưng tên là "thiên đường trú ẩn" - đang đối mặt với bài toán giữ chân dòng vốn tỷ USD.

Giới siêu giàu dịch chuyển, bản đồ bất động sản thay đổi (Ảnh: SCMP).

Dubai lung lay ngôi vương, dòng tiền rục rịch "di tản"

Chỉ mới năm ngoái, Dubai còn ngạo nghễ dẫn đầu thế giới với 500 giao dịch nhà ở siêu sang, tạo ra doanh số đè bẹp London gấp 3 lần. Sức hút của tiểu vương quốc này đến từ chính sách thuế suất 0%, visa dài hạn và sự cởi mở với tài sản số, nơi có tới 25% người mua nhà sẵn sàng thanh toán bằng tiền mã hóa.

Nhưng giờ đây, cuộc xung đột ở Trung Đông bùng nổ đang buộc những tay chơi sừng sỏ nhất phải cẩn trọng tính toán lại bài toán bảo toàn tài sản.

Theo Reuters, hàng chục gia đình siêu giàu gốc Á đang rục rịch tìm đường thoái vốn. Ông Ryan Lin, một luật sư chuyên quản lý tài sản tại Singapore, tiết lộ có tới một phần ba số khách VIP của ông tại Dubai - những người nắm giữ trung bình 50 triệu USD - đã yêu cầu chuyển tài sản sang châu Á ngay lập tức.

Mức thuế suất bằng không giờ đây dường như không còn là tấm khiên đủ vững chãi để che chắn cho nỗi sợ hãi về sự an toàn của dòng tiền vĩ mô.

Tuy nhiên, giới phân tích đánh giá làn sóng này chưa biến thành một cuộc tháo chạy diện rộng. Thống đốc Ngân hàng Trung ương UAE vẫn tự tin khẳng định hệ thống tài chính quy mô 1,48 nghìn tỷ USD của họ đủ sức chống chịu trước mọi cú sốc.

Các ông lớn quản lý tài sản khu vực châu Á như Bank of Singapore hay DBS Group cho biết, nhiều nhà đầu tư sành sỏi vẫn chọn chiến lược "chờ và quan sát", đặt cược vào sức bật dài hạn của UAE thời hậu chiến.

Dù vậy, như một cố vấn tài chính tại Singapore thẳng thắn nhận định, ngay cả khi tiếng súng ngừng rơi, niềm tin của các nhà đầu tư vào sự ổn định tuyệt đối của khu vực đã ít nhiều bị sứt mẻ.

Cờ đến tay Hong Kong và "khẩu vị" mới của giới tỷ phú

Sự chùn bước của Trung Đông vô tình tạo ra cú hích khổng lồ cho các thị trường châu Á - Thái Bình Dương. Tờ South China Morning Post (SCMP) dẫn báo cáo của hãng tư vấn Knight Frank cho thấy, lượng giao dịch bất động sản trên 10 triệu USD tại Hong Kong (Trung Quốc) và Sydney đang chứng kiến mức tăng trưởng đột biến, lần lượt là 45% và 58% chỉ trong quý cuối năm 2025.

Tại Sydney, ông Peter Li, Tổng giám đốc Plus Agency - đơn vị xử lý doanh số 300 triệu USD mỗi năm, thậm chí đã bạo chi tổ chức đại nhạc hội cho 2.000 khách VIP nhằm gia tăng tệp khách hàng tiềm năng.

Ở chiều ngược lại, Hong Kong cũng không kém cạnh khi bà Polly Chu từ hãng luật Hugill & Ip Solicitors vừa khép lại thương vụ chấn động: bán thành công hai căn biệt thự ven biển trị giá tới 283 triệu USD.

Lực đẩy chính yếu của đợt phục hồi này, đặc biệt tại thị trường Hong Kong, đến từ giới nhà giàu Trung Quốc đại lục. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến số, họ tìm đến bất động sản siêu sang như một "két sắt" an toàn nhờ hệ thống pháp lý mạnh, tính thanh khoản cao và đồng nội tệ neo chặt vào USD.

Chớp lấy thời cơ khi các tỷ phú đang nhấp nhổm rời UAE, chính quyền Hong Kong nhanh tay tung mẻ lưới lớn thông qua chương trình cư trú đổi đầu tư mới (New CIES). Theo SCMP, chỉ tính đến cuối tháng 2, chương trình này đã hút trọn 2 tỷ USD tiền đầu tư.

Đáng chú ý, sự sụt giảm mạnh của thị trường tiền mã hóa khi bitcoin rớt thẳng từ đỉnh 126.000 USD xuống vùng 72.000 USD cũng là một chất xúc tác. Rủi ro thanh khoản từ tài sản ảo đang thúc đẩy các "cá mập" tiền số vội vã chốt lời, chuyển hóa lợi nhuận thành những dinh thự triệu USD có giá trị thực bền vững.

Rõ ràng, sự trỗi dậy của bất động sản siêu sang hiện nay không đơn thuần là đồ thị hình sin của một chu kỳ kinh tế thông thường. Các giao dịch ngày càng được cấu trúc tinh vi hơn thông qua các gia đình siêu giàu và quỹ đầu tư tư nhân.

Như chuyên gia Polly Chu chia sẻ, chúng ta không chỉ đang chứng kiến một sự phục hồi mang tính chu kỳ, mà thực chất đây là bước tái định vị chiến lược của dòng vốn vào các khối tài sản hàng đầu thế giới.

Khi những biến số địa chính trị vẫn chưa có hồi kết, dòng tiền thông minh sẽ không ngừng dịch chuyển để tự tìm cho mình những bến đỗ an toàn và sinh lời tốt nhất.