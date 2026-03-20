Đưa nông sản Việt lên livestream, hút khách hàng trẻ chốt đơn

Sáng 20/3, Bộ Công Thương tổ chức khai mạc Không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt” lần thứ 3, với điểm nhấn là mô hình kết hợp giữa trưng bày trực tiếp và bán hàng qua livestream trên nền tảng số.

Trước đó, tại chương trình “Sức sống hàng Việt” lần thứ 2, các phiên livestream không chỉ có sự tham gia của Hoa hậu Ngọc Hân và một số nhà sáng tạo nội dung, mà còn ghi nhận sự xuất hiện của ông Trần Hữu Linh - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước. Hoạt động này đã góp phần thúc đẩy tiêu thụ từ hàng trăm đến hàng nghìn đơn hàng chỉ trong thời gian ngắn.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), chương trình lần thứ 3 thu hút đông đảo doanh nghiệp sản xuất trong nước tham gia, với danh mục sản phẩm đa dạng, từ nông sản chế biến, thực phẩm, đồ gia dụng đến mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm được phát triển theo hướng xanh, thân thiện với môi trường, đồng thời gia tăng giá trị thông qua chế biến sâu, tiêu biểu là các sản phẩm từ nông sản Việt như nghệ, bưởi, gừng, sả…

Nhiều mặt hàng được sản xuất từ nông sản Việt (Ảnh: DMS).

Bà Bá Thị Nguyệt Thu, Giám đốc HTX Hà Nội Xanh, nhận định người tiêu dùng trẻ ngày càng quan tâm đến các yếu tố bền vững, nguồn gốc rõ ràng và giá trị sử dụng lâu dài của sản phẩm.

Theo bà Thu, sau khi mở rộng ra thị trường quốc tế và quay trở lại thị trường trong nước, đặc biệt thông qua các nền tảng số, lượng khách hàng trẻ tiếp cận sản phẩm của HTX đã gia tăng đáng kể.

Liên quan đến chi phí, bà cho biết biến động giá xăng dầu có tác động đến hoạt động vận chuyển và sản xuất. Tuy nhiên, HTX vẫn kiểm soát được nhờ điều chỉnh chuỗi cung ứng và tăng cường liên kết với đối tác.

“HTX cũng định hướng xây dựng thêm cơ sở chế biến tại vùng nguyên liệu nhằm giảm chi phí logistics và nâng cao tính chủ động. Về xuất khẩu, thị trường Trung Đông ghi nhận nhu cầu tăng, có thời điểm gấp đôi, nhưng gặp khó khăn về thời gian giao hàng do ảnh hưởng từ tình hình khu vực. Hoạt động giao thương cơ bản vẫn duy trì”, bà Thu cho hay.

Dù chi phí đầu vào tăng, bà Thu cho biết HTX có thể đàm phán với đối tác để chia sẻ rủi ro. Bên cạnh đó, vấn đề thanh toán tại các thị trường như Trung Đông hay châu Phi hiện không phải là trở ngại lớn.

“Sức sống hàng Việt” là một trong các hoạt động xúc tiến thương mại hướng tới thị trường trong nước, trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng nội địa được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ tăng trưởng.