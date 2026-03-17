Siêu thị rục rịch tăng giá, Bộ Công Thương tìm cách bình ổn thị trường

Áp lực chi phí đầu vào leo thang cùng với biến động của chuỗi logistics toàn cầu đang tạo sức ép lan tỏa lên toàn bộ hệ thống phân phối, đặc biệt là lĩnh vực bán lẻ.

80% nhà cung cấp đã đề nghị tăng giá bán ra

Tại cuộc họp do Bộ Công Thương tổ chức ngày 17/3 nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đại diện nhiều hệ thống bán lẻ lớn đã đồng loạt phản ánh áp lực tăng giá đang trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Giám đốc Thu mua Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce, cho biết khoảng 70-80% nhà cung cấp trong hệ thống đã gửi đề nghị điều chỉnh giá bán. Với mạng lưới hơn 4.700 điểm bán trên toàn quốc, bất kỳ biến động giá nào cũng có thể tác động trực tiếp đến hành vi tiêu dùng của hàng triệu khách hàng. Do đó, doanh nghiệp đang phải cân nhắc rất thận trọng, đồng thời tích cực đàm phán với nhà cung cấp để hạn chế mức tăng.

Chi phí đầu vào tăng từ 15-20% khiến các hệ thống bán lẻ đứng trước áp lực điều chỉnh tăng giá bán ra trong thời gian tới (Ảnh: Huân Trần).

Tuy nhiên, dư địa “neo giá” không còn nhiều khi một số nhà cung cấp đã chủ động tạm dừng giao hàng trong lúc chờ điều chỉnh giá. Theo đại diện WinCommerce, nếu xu hướng này tiếp diễn, giá bán lẻ trong thời gian tới có thể tăng từ 5-20% tùy từng nhóm hàng.

Dữ liệu tiêu dùng từ hệ thống cũng cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong hành vi mua sắm. Người tiêu dùng đang có xu hướng thắt chặt chi tiêu, ưu tiên các sản phẩm thiết yếu và giảm mạnh nhu cầu đối với những mặt hàng không cấp thiết. “Thời gian tới, người tiêu dùng sẽ chỉ ưu tiên cho các mặt hàng như lương thực, thực phẩm trong khi nhu cầu mua sắm các sản phẩm may mặc, thời trang hay giải trí… sẽ giảm mạnh”, ông Tâm nhận định.

Một vấn đề khác khiến doanh nghiệp lo ngại là tính bất đối xứng trong điều chỉnh giá. Khi chi phí đầu vào tăng, giá bán lẻ thường buộc phải điều chỉnh theo để đảm bảo biên lợi nhuận. Tuy nhiên, khi chi phí giảm, việc giảm giá tương ứng lại hiếm khi diễn ra. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức mua mà còn tác động tiêu cực đến niềm tin của người tiêu dùng và sự ổn định của thị trường trong dài hạn.

Bộ Công Thương tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng để tìm hướng tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh sáng 17/3 (Ảnh: Huân Trần).

Để giảm phụ thuộc vào nguồn hàng nhập khẩu, đại diện WinCommerce đề xuất đẩy mạnh sản xuất trong nước và khuyến khích tiêu dùng hàng Việt. Tuy vậy, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn gặp khó trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, quy chuẩn để có thể tham gia vào hệ thống bán lẻ hiện đại.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết phần lớn nhà cung cấp của doanh nghiệp cũng đã đề nghị tăng giá, trong khi chi phí vận hành nội bộ tăng hơn 15% trong thời gian qua. Dù tỷ trọng hàng nội địa chiếm trên 90%, áp lực chi phí vẫn gia tăng do giá đầu vào của các mặt hàng thiết yếu như phân bón, thức ăn chăn nuôi và xăng dầu đồng loạt tăng.

Theo bà Hiền, khả năng giữ giá hiện tại chỉ có thể duy trì thêm khoảng ba tuần nhờ nguồn hàng dự trữ, sau đó việc điều chỉnh giá là khó tránh khỏi. Điều này cho thấy dư địa bình ổn giá của các hệ thống bán lẻ đang dần thu hẹp.

Trong khi đó, đại diện hệ thống AEON cũng ghi nhận dấu hiệu khan hiếm cục bộ ở một số nhóm hàng như cá hồi nhập khẩu, thịt đông lạnh. Đáng chú ý, các sản phẩm nhựa đang chịu áp lực chi phí đầu vào tăng tới 30%, buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh giá bán trong thời gian tới.

Không chỉ dừng lại ở hàng hóa, chi phí đầu tư mở rộng hệ thống bán lẻ cũng gia tăng đáng kể khi giá vật liệu xây dựng và vận chuyển tăng từ 15-20%. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch phát triển mạng lưới, mở cửa hàng mới của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, các nhà bán lẻ dự báo nguy cơ thiếu hụt hàng hóa cục bộ có thể xảy ra trong các dịp cao điểm sắp tới như lễ 30/4-1/5, khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao nhưng nguồn cung bị hạn chế bởi nhiều yếu tố chi phí và logistics.

Triển khai nhiều giải pháp bình ổn thị trường

Ở góc độ quản lý nhà nước, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, cho biết cơ quan này đang theo dõi sát diễn biến cung - cầu nhằm đảm bảo ổn định thị trường. Theo ông Phương, rủi ro lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở việc giá cả tăng cao mà còn ở nguy cơ gián đoạn nguồn cung trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng.

Đối với mặt hàng xăng dầu, dù địa bàn TPHCM đã mở rộng sau sáp nhập, nguồn cung hiện vẫn được duy trì ổn định, chưa ghi nhận tình trạng thiếu hụt hay gián đoạn bán hàng trên diện rộng. Tuy nhiên, chi phí logistics tăng cao đang trở thành rào cản lớn đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp.

Dự báo trong thời gian tới, người tiêu dùng sẽ thắt chặt chi tiêu, chỉ mua sắm các sản phẩm thiết yếu như lương thực, thực phẩm (Ảnh: Huân Trần).

Trước thực tế đó, Sở Công Thương TPHCM đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, trong đó có việc kết nối doanh nghiệp với các sàn thương mại điện tử sở hữu hệ thống kho trung chuyển hiện đại nhằm tối ưu chi phí và mở rộng kênh phân phối. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thận trọng trong điều chỉnh giá bán lẻ, bởi việc tăng giá quá nhanh có thể làm suy giảm sức mua và ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô.

Lãnh đạo Sở Công Thương TPHCM cho biết sẽ tiếp tục duy trì các chương trình bình ổn thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại và chia sẻ chi phí, qua đó kéo dài thời gian giữ ổn định mặt bằng giá trong nước.

Ông Phan Văn Chinh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, nhận định nền kinh tế đang chịu tác động theo ba vòng lan tỏa. Vòng thứ nhất là ảnh hưởng trực tiếp đến ngành vận tải và các lĩnh vực sử dụng nhiều xăng dầu. Vòng thứ hai là tác động gián tiếp đến các ngành sử dụng đầu ra của những ngành này, như nông nghiệp khi giá phân bón tăng làm chi phí sản xuất leo thang. Vòng thứ ba là ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng cuối cùng thông qua việc giá hàng hóa tăng.

Trước bối cảnh đó, Bộ Công Thương cho biết sẽ tổng hợp các kiến nghị từ doanh nghiệp để đề xuất Chính phủ ban hành các chính sách hỗ trợ phù hợp, đồng thời tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động và ổn định thị trường trong giai đoạn nhiều thách thức hiện nay.