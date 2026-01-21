Dự báo giá xăng dầu ngày mai 22/1: Xăng giảm nhẹ, dầu tăng trở lại

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày 22/1. Diễn biến giá nhập khẩu từ Singapore cho thấy giá xăng dầu trong nước nhiều khả năng sẽ biến động trái chiều.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phía Nam cho biết, sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô thế giới bật tăng mạnh. Ngày 20/1, giá nhập khẩu xăng RON 95 tại Singapore ở mức 72,36 USD/thùng, xăng RON 92 ở mức 70,99 USD/thùng, giảm khoảng 1-2 USD/thùng so với 7 ngày trước.

Với diễn biến này, dự báo giá xăng trong nước có thể quay đầu giảm khoảng 100-150 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel có thể tăng khoảng 300-400 đồng/lít.

Chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu miền Bắc cũng dự đoán giá xăng dầu sẽ biến động trái chiều trong kỳ điều hành ngày mai. Ngày 20/1, chiết khấu xăng dầu tại một số kho đang ở mức 500-600 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ quay đầu giảm chỉ sau 1 phiên tăng. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 1 lần tăng, 2 lần giảm.

Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 15/1, giá xăng E5 RON 92 tăng 140 đồng/lít lên 18.370 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 150 đồng/lít, lên 18.710 đồng/lít. Dầu diesel tăng 220 đồng/lít lên 17.280 đồng/lít, dầu hỏa tăng 140 đồng/lít lên 17.690 đồng/lít; dầu mazut giữ nguyên mức 13.400 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá dầu thế giới đi ngang trong phiên đầu tuần khi căng thẳng nội bộ tại Iran hạ nhiệt, qua đó làm giảm khả năng Mỹ can thiệp quân sự gây gián đoạn nguồn cung. Tuy nhiên, thị trường vẫn theo dõi sát diễn biến mới liên quan đến Greenland, theo Reuters.

Ông Janiv Shah, chuyên gia của Rystad, nhận định khi rủi ro địa chính trị tại Iran tạm lắng, thị trường dầu mỏ đang chuyển sự chú ý sang căng thẳng xoay quanh Greenland, cũng như nguy cơ leo thang bất đồng giữa Mỹ và châu Âu. Diễn biến này có thể làm gia tăng rủi ro mở rộng chiến tranh thương mại, từ đó tác động đến nhu cầu năng lượng.

Bên cạnh đó, thị trường cũng lo ngại khả năng hạ tầng năng lượng của Nga bị ảnh hưởng, trong bối cảnh thời tiết lạnh được dự báo sẽ lan rộng tại Bắc Mỹ và châu Âu, có thể khiến nhu cầu nhiên liệu tăng lên.

Về dài hạn, giá dầu vẫn chịu áp lực giảm khi nguồn dầu từ Venezuela gia tăng tại khu vực Bờ Vịnh Mỹ. Tuy nhiên, dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng tích cực hơn trong năm 2026 của IMF được kỳ vọng sẽ hỗ trợ nhu cầu. Theo giới phân tích, các yếu tố trái chiều này khiến giá dầu nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp.

Theo dữ liệu Trading Economics, 0h30 ngày 21/1, giá dầu WTI giao dịch ở mức 60,34 USD/thùng, tăng 1,66% so với tuần trước. Giá dầu Brent cũng tăng nhẹ 1,33%, lên 64,95 USD/thùng.