Giá vàng miếng tăng 1,5 triệu đồng, lên 167,5 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch sáng 8/5, giá mua - bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu lớn là 164,5-167,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với giá đóng cửa phiên hôm qua. Chênh lệch mua bán vàng miếng hiện đang ở mức gần 3 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay đạt 4.720 USD/ounce, tức tăng 27 USD so với trước đó.

Các dữ liệu kinh tế Mỹ công bố phát đi tín hiệu trái chiều nhưng chưa tạo biến động đáng kể lên thị trường kim loại quý. Theo đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng lên 200.000 đơn trong tuần kết thúc ngày 2/5, từ mức 190.000 đơn của tuần trước, nhưng vẫn thấp hơn dự báo 205.000 đơn.

Trong khi đó, năng suất lao động khu vực phi nông nghiệp trong quý I tăng 0,8%, còn chi phí lao động trên mỗi đơn vị sản phẩm tăng 2,3% theo tốc độ hằng năm đã điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ. Riêng lĩnh vực sản xuất ghi nhận năng suất tăng 3,6%, trong khi chi phí lao động tăng 2,4%.

Thị trường lao động tiếp tục là tâm điểm chú ý trước báo cáo việc làm phi nông nghiệp dự kiến công bố vào thứ Sáu. Báo cáo từ ADP cho thấy khu vực tư nhân Mỹ tạo thêm 109.000 việc làm trong tháng 4, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 1/2025. Dù thấp hơn dự báo 118.000 việc làm, con số này vẫn cao hơn đáng kể mức 61.000 việc làm của tháng trước, trong khi thu nhập bình quân năm tăng 4,4%.

Trong báo cáo mới nhất của Morgan Stanley, bà Amy Gower, chiến lược gia hàng hóa mảng kim loại và khai khoáng, dự báo giá vàng có thể kết thúc năm ở vùng 5.200 USD/ounce, cao hơn khoảng 10% so với hiện tại.

Theo bà Amy Gower, việc giá vàng điều chỉnh trong một số nhịp gần đây dù căng thẳng địa chính trị leo thang là điều không quá bất ngờ. Xung đột tại Iran đã gây cú sốc về nguồn cung năng lượng, khiến kỳ vọng cắt giảm lãi suất tại Mỹ suy yếu. Điều này làm giảm vai trò trú ẩn an toàn của vàng và khiến chính sách tiền tệ trở thành yếu tố chi phối giá mạnh hơn.

Dù vậy, nhà phân tích cho rằng nếu cuộc khủng hoảng sớm kết thúc, kinh tế toàn cầu có thể phục hồi khỏi cuộc khủng hoảng nguồn cung năng lượng hiện tại. Tuy nhiên, bà Gower cũng lưu ý rằng xung đột càng kéo dài thì rủi ro đối với vàng càng lớn.

Morgan Stanley cho rằng mặt bằng giá dầu neo cao trong trung hạn, dù phiên gần nhất dầu điều chỉnh giảm, đang làm gia tăng áp lực lạm phát, buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải thận trọng hơn với kế hoạch nới lỏng chính sách. Tuy nhiên, ngân hàng này vẫn dự báo lãi suất có thể giảm ít nhất một lần trong năm nay, qua đó hỗ trợ giá vàng đi lên.

Theo kịch bản của Morgan Stanley, Fed có thể giảm lãi suất vào tháng 1/2027 và thêm một đợt nữa vào tháng 3/2027. Điều này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào vàng, đặc biệt thông qua các quỹ hoán đổi danh mục (ETF), vốn rất nhạy cảm với tín hiệu chính sách tiền tệ.

Các chuyên gia cũng nhận định triển vọng của vàng phụ thuộc lớn vào diễn biến xung đột tại Trung Đông. Nếu khủng hoảng sớm hạ nhiệt, kinh tế toàn cầu có thể phục hồi khỏi cú sốc năng lượng.

Morgan Stanley cảnh báo nếu xung đột kéo dài, thị trường có thể bắt đầu lo ngại lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn hoặc thậm chí tăng thêm, gây áp lực lên giá vàng.

Ở chiều ngược lại, ngay cả khi đạt được thỏa thuận hòa bình, dư địa tăng của vàng cũng có thể bị hạn chế do mặt bằng giá hiện ở mức rất cao, ảnh hưởng tới nhu cầu mua từ các quỹ ETF, ngân hàng Trung ương và người tiêu dùng.