Đồng USD suy yếu, vàng SJC tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước vừa hồi phục trở lại sau chuỗi ngày giảm sâu. Hiện, vàng miếng SJC niêm yết tại mức 155,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 158,5 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Vàng nhẫn cũng tăng lên mức 154,3-158,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chênh lệch hai chiều neo cao ở mức 3 triệu đồng mỗi lượng.

Trên thế giới, vàng cũng tăng mạnh trở lại về mức 4.548,3 USD/ounce, tương đương 144,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá (chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 14 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay bật tăng sau khi đóng cửa phiên giao dịch hôm thứ Sáu. Bất chấp giá dầu thô giảm mạnh làm hạ nhiệt kỳ vọng lạm phát, sự suy yếu của đồng USD đã trở thành lực đẩy chính hỗ trợ kim loại quý.

Thu nhập cá nhân tháng 4 về cơ bản không thay đổi, thu nhập cá nhân khả dụng giảm 0,1%, chi tiêu tiêu dùng cá nhân tăng 0,5% và tỷ lệ tiết kiệm giảm xuống 2,6%.

Sự kết hợp các dữ liệu này khiến tín hiệu lãi suất không đồng đều, trong khi giá dầu thấp hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc ổn định đã làm giảm áp lực tức thời lên kim loại.

Eo biển Hormuz vẫn là kênh truyền dẫn địa chính trị chính về năng lượng, kỳ vọng lạm phát và kim loại quý, nhưng thị trường hôm thứ Sáu lại giao dịch theo triển vọng mở cửa trở lại hơn là leo thang căng thẳng mới.

Giá dầu giảm mạnh nhất kể từ năm 2020 khi các nhà giao dịch dự đoán một thỏa thuận khả thi giữa Mỹ và Iran có thể gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và dần dần khôi phục hoạt động vận chuyển qua eo biển.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, Tom Winmill, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Quỹ Midas Discovery, cho biết ông không thấy nhiều yếu tố nào có thể gây áp lực giảm giá đối với vàng trong dài hạn ở mức giá hiện tại.

Theo ông Winmill, một trong những diễn biến quan trọng nhất hỗ trợ thị trường kim loại quý là sự suy giảm liên tục niềm tin vào đồng USD với tư cách là đồng tiền dự trữ chủ đạo của thế giới. Với việc đồng USD bị biến thành vũ khí và GDP toàn cầu đang dần mất đi sự phụ thuộc vào USD, xu hướng này có thể sẽ tiếp diễn trong một thời gian. Nếu đồng USD tiếp tục mất đi uy tín của một loại tiền tệ dự trữ, thì đồng USD sẽ càng yếu đi. Rủi ro dài hạn này đối với đồng USD tiếp tục hỗ trợ nhu cầu của các ngân hàng trung ương, tạo ra một mức giá sàn vững chắc cho vàng.

Đồng USD tiếp tục giảm

Đồng USD giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu và đang hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp, sau khi xuất hiện các thông tin cho thấy Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn, cũng như nới lỏng các hạn chế đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,11%, hiện ở mức 98,91.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 2 đồng, hiện ở mức 25.139 đồng.