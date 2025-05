Đồng USD bật tăng mạnh sau khi tòa án chặn thuế quan của ông Trump

Đồng đô la Mỹ vừa có cú hồi phục ấn tượng sau khi một tòa án thương mại ra phán quyết chặn Tổng thống Donald Trump tiếp tục áp thuế nhập khẩu lên hàng hóa từ các nước đối tác. Quyết định này ngay lập tức thổi luồng sinh khí mới vào thị trường tiền tệ, khiến giới đầu tư ngỡ ngàng.

Phán quyết được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang nỗ lực mở rộng chính sách thuế quan "nội địa hóa thương mại", vốn bị chỉ trích là làm tổn hại uy tín kinh tế Mỹ và đẩy lạm phát leo thang. Tòa án nhận định Trump đã vượt quá thẩm quyền khi đơn phương áp thuế đồng loạt lên hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia.

Ngay sau khi phán quyết được công bố, chính quyền Trump lập tức đệ đơn kháng cáo, mở màn cho một cuộc chiến pháp lý mới có thể kéo dài.

Đồng USD bật tăng nhưng có bền?

Tác động lên thị trường là ngay lập tức: đồng USD tăng mạnh so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt. So với đồng yên Nhật, USD tăng 0,64% lên 145,77, từng chạm đỉnh 2 tuần ở mức 146,2. So với franc Thụy Sĩ, USD tăng 0,67% lên 0,83245. Chỉ số đô la - thước đo sức mạnh USD so với rổ 6 đồng tiền lớn - lần đầu tiên vượt mốc 100 trong một tuần.

Sau khi một tòa án thương mại ra phán quyết chặn Tổng thống Donald Trump áp thuế nhập khẩu lên hàng hóa từ các nước đối tác, đồng bạc xanh “lội ngược dòng” ấn tượng sau nhiều tháng lao dốc (Ảnh: Freepik).

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn tỏ ra thận trọng. “Đây chỉ là phản ứng nhất thời. Khi quá trình kháng cáo diễn ra, khả năng duy trì đà tăng của đồng USD là rất mong manh”, ông Hirofumi Suzuki, chiến lược gia trưởng tại SMBC, nhận định.

Chỉ số đô la vẫn giảm 8% từ đầu năm đến nay. Kể từ khi ông Trump áp thuế mạnh tay vào ngày 2/4, đồng bạc xanh đã mất 2% so với yên, gần 6% so với franc Thụy Sĩ và 4% so với euro.

Nhiều chuyên gia nhận định nếu các mức thuế của Trump bị hủy bỏ, đó sẽ là tin tốt cho nền kinh tế Mỹ và đồng USD.

“Thuế quan gây áp lực đình lạm, vừa làm tăng giá hàng hóa, vừa bóp nghẹt tăng trưởng. Việc gỡ bỏ sẽ giúp phục hồi niềm tin vào USD”, ông Yunosuke Ikeda - trưởng bộ phận nghiên cứu vĩ mô tại Nomura (Tokyo) - phân tích.

Trong khi đó, ông Tohru Sasaki, chiến lược gia tại Fukuoka Financial Group, cho biết thị trường hiện đang “mua vào USD vì tin tức tích cực, chứ không phải vì bán tháo đồng yên”. Ông cảnh báo nếu USD vượt ngưỡng 148 yên, các vị thế đầu cơ bán khống yên có thể bị “ép đóng”, khiến cặp tỷ giá USD/JPY tăng mạnh hơn nữa.

Cú “phanh gấp” đảo chiều thị trường

Trước phán quyết của tòa, đồng USD cùng cổ phiếu Mỹ và trái phiếu kho bạc dài hạn đều lao dốc mạnh trong nhiều tháng. Giới đầu tư mất niềm tin vào sức mạnh thị trường Mỹ khi các chính sách thuế và thương mại của ông Trump được cho là thất thường, thiếu ổn định và làm trầm trọng thêm thâm hụt ngân sách.

Cũng trong tuần này, hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã hạ bậc tín nhiệm Mỹ, cảnh báo tình hình tài khóa đang xấu đi rõ rệt.

Tuy nhiên, tâm lý thị trường đã khởi sắc đôi chút sau khi ông Trump bất ngờ trì hoãn kế hoạch áp thuế 50% lên hàng nhập khẩu từ EU cuối tuần qua. Cùng với đó, nhà đầu tư cũng hy vọng Mỹ sẽ bắt đầu tìm kiếm tiếng nói chung với các đối tác thương mại thay vì tiếp tục chính sách "đánh thuế để đàm phán".

Trái phiếu kho bạc Mỹ cũng phản ứng mạnh: lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng 2,6 điểm cơ bản, lên 4,503%. Cùng lúc đó, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ và các sàn châu Á đồng loạt tăng điểm nhờ tâm lý ưa rủi ro quay trở lại.

Giới đầu tư cũng điều chỉnh lại kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), giảm mức dự đoán cắt giảm lãi suất xuống còn 42 điểm cơ bản thay vì 50 như đầu tuần, theo dữ liệu từ LSEG.

Đà tăng của đồng USD lần này là một “làn gió ngược” đáng chú ý giữa cơn bão bất ổn mà chính sách của ông Trump đang gây ra. Tuy nhiên, với một cuộc chiến pháp lý còn ở phía trước và những rủi ro kinh tế chưa được hóa giải, thị trường có lẽ vẫn nên chuẩn bị cho những cú sốc tiếp theo.