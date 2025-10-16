Vụ Shark Bình bị bắt: Hé lộ quy mô của "gà đẻ trứng vàng" NextPay

Ngày 14/10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình (thường được gọi là Shark Bình) - Chủ tịch Tập đoàn NextTech - để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước khi vướng lao lý, Shark Bình là một trong những gương mặt tiêu biểu của giới khởi nghiệp công nghệ Việt Nam. Ông được biết đến là nhà sáng lập NextTech Group, quy tụ hàng chục công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, fintech, logistics và công nghệ số.

Đến nay, NextTech giới thiệu danh mục đầu tư của tập đoàn bao gồm vào 5 đơn vị, gồm cổng thanh toán Ngân Lượng; giải pháp thanh toán AlePay; ví điện tử Vimo; giải pháp thanh toán mPOS; và Công ty CP Tập đoàn Chuyển đổi số NextPay.

Đáng chú ý, trong đó, NextPay hiện được giới thiệu như là trung tâm của hệ sinh thái dịch vụ công nghệ gồm nhiều mảng khác nhau, với mỗi mảng kinh doanh lại có các ứng dụng, fintech hỗ trợ tương ứng.

Cụ thể, trong mảng thanh toán điện tử, công ty giới thiệu có ví điện tử cá nhân Vimo; giải pháp thanh toán thẻ và trả góp 0% mPOS; dịch vụ đại lý thu hộ chi hộ, thanh toán hóa đơn ATM 360; dịch vụ tạo link thanh toán PayOn; giải pháp thanh toán QR TingBox.

Quy mô hệ sinh thái của NextPay (Ảnh chụp màn hình).

Mảng tài chính kế toán bao gồm hóa đơn điện tử Vinvoice, hợp đồng điện tử MegaDoc.

Trong lĩnh vực nhân sự, công ty có học viện chuyển đổi số NextAcademy; lĩnh vực camera AI NextCam; phần mềm chuyên ngành có NextPhar (quản lý nhà thuốc), MySpa (quản lý Spa), MySalon (giải pháp cho Salon tóc).

Trong lĩnh vực quản lý bán hàng, công ty có dịch vụ mPOSDigital (quản lý cho chủ đơn vị chấp nhận thanh toán mPOS); PosApp.

Cùng bị khởi tố với Shark Bình còn có 9 bị can khác, trong đó có ông Nguyễn Hữu Tuất - Tổng giám đốc NextPay. Ông Tuất là một trong những cộng sự gắn bó lâu năm nhất với ông Nguyễn Hòa Bình, đồng thời cũng là gương mặt có ảnh hưởng đáng kể trong sự phát triển của NextTech.

Ông Tuất tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Cùng với Shark Bình, ông Tuất là một trong 3 nhà sáng lập PeaceSoft - tiền thân của Tập đoàn NextTech.

Với nền tảng kỹ thuật vững vàng, ông Tuất được xem là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong sự phát triển của hệ sinh thái NextTech, góp phần đưa doanh nghiệp từ một startup phần mềm nhỏ trở thành tập đoàn công nghệ đa ngành.

Dưới sự điều hành của ông Tuất, NextPay mở rộng mạnh mẽ hoạt động ở mảng fintech, tập trung vào chuyển đổi số và thanh toán không tiền mặt. NextPay hiện cung cấp các giải pháp thanh toán điện tử, máy POS, phần mềm quản lý bán hàng và thiết bị thông minh TingBox...

Các sản phẩm này được thiết kế hướng đến nhóm khách hàng là hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp nhỏ, giúp họ tiếp cận hạ tầng thanh toán số dễ dàng và chi phí thấp hơn.

Theo thông tin công bố từ doanh nghiệp, NextPay hiện có khoảng 1.000 nhân viên, hiện diện tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, vận hành mạng lưới hơn 80.000 điểm chấp nhận thanh toán, tương đương 12% tổng số điểm POS trên thị trường Việt Nam.