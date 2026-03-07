Giá dầu bùng nổ vì chiến sự Iran, nguy cơ sớm vượt mốc 100 USD/thùng

Giá dầu thô WTI của Mỹ vừa tăng 12%, lên gần 91 USD/thùng - mức tăng trong ngày mạnh nhất trong gần sáu năm. Trong khi đó, dầu Brent cũng leo lên quanh ngưỡng 93 USD/thùng.

Không chỉ dầu thô, các sản phẩm dầu tinh chế cũng ghi nhận đà tăng mạnh. Tại châu Âu, giá dầu diesel hàm lượng lưu huỳnh thấp trên sàn ICE Futures Europe đã tăng khoảng 50% trong tuần qua - mức tăng kỷ lục từ trước tới nay.

Ngân hàng Citigroup ước tính thị trường hiện thiếu hụt khoảng 7-11 triệu thùng dầu mỗi ngày do gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz. Nhiều tổ chức tài chính cảnh báo giá dầu còn có thể leo thang nếu xung đột tiếp tục kéo dài.

Theo Goldman Sachs, trong kịch bản nguồn cung bị gián đoạn lâu dài, giá dầu có khả năng vượt ngưỡng 100 USD/thùng. Thậm chí Bộ trưởng Năng lượng Qatar cho rằng giá dầu có thể vọt lên 150 USD/thùng chỉ trong vòng 2-3 tuần nếu tàu chở dầu không thể đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Đáng chú ý, giá xăng và dầu diesel tại Mỹ cũng tăng mạnh trong tuần qua. Theo dữ liệu của Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), tính đến ngày 6/3, giá xăng trung bình tại Mỹ tăng 11% so với tuần trước và là mức cao nhất kể từ tháng 9/2024. Trong khi đó, giá dầu diesel cũng tăng 15% so với tuần trước, chạm mức cao nhất kể từ tháng 11/2023.

Trong chiến dịch tranh cử, Tổng thống Donald Trump từng cam kết hạ giá năng lượng và thúc đẩy khai thác dầu khí trong nước trong nhiệm kỳ hai. Mỹ hiện là quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới, đồng thời cũng nằm trong nhóm nước tiêu thụ và xuất khẩu dầu hàng đầu.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 5/3, ông Trump cho biết không quá lo ngại trước việc giá xăng tăng do xung đột tại Trung Đông, nhấn mạnh ưu tiên trước mắt của Washington vẫn là chiến dịch quân sự.

Tàu thuyền tại Eo biển Hormuz ngày 2/3 (Ảnh: Reuters).

Các chuyên gia cho rằng người tiêu dùng Mỹ có thể còn phải đối mặt với áp lực giá trong thời gian tới. Ông Patrick De Haan, nhà phân tích tại GasBuddy, nhận định giá xăng trung bình toàn quốc có thể tiếp tục tăng lên trong những ngày tới nếu giá dầu thô tiếp tục leo thang và tình trạng gián đoạn nguồn cung kéo dài.

Ngoài yếu tố địa chính trị, các yếu tố mùa vụ cũng có thể gây thêm áp lực lên giá nhiên liệu. Thông thường, giá xăng tại Mỹ bắt đầu tăng vào mùa xuân và đạt đỉnh vào mùa hè khi nhu cầu đi lại tăng cao, trong khi việc sản xuất loại xăng pha chế cho mùa hè cũng tốn kém hơn.

Bên cạnh đó, tồn kho dầu diesel toàn cầu hiện vẫn ở mức thấp do nhu cầu lớn cho sưởi ấm và phát điện khi mùa đông kéo dài tại Mỹ cũng như nhiều khu vực khác. Công suất lọc dầu hạn chế càng khiến nguồn cung trở nên căng thẳng.

Các nhà phân tích cảnh báo khi giá diesel tăng, chi phí vận chuyển và sản xuất cũng tăng theo, kéo theo giá nhiều mặt hàng - từ thực phẩm đến đồ nội thất - sẽ leo thang. Nguyên nhân là loại nhiên liệu này được sử dụng rộng rãi trong vận tải hàng hóa, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và vận tải biển trên toàn cầu.

Mỹ đang cân nhắc các biện pháp nhằm hạ nhiệt giá năng lượng. Tổng thống Donald Trump cho biết Washington có thể sớm hành động để ổn định thị trường. Tuy nhiên Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Kevin Hassett khẳng định Nhà Trắng hiện chưa có kế hoạch sử dụng kho dự trữ dầu chiến lược.

Thay vào đó, Bộ Tài chính Mỹ đã nới lỏng một số hạn chế để Ấn Độ có thể tiếp tục mua dầu từ Nga. Đồng thời, Tập đoàn Tài chính Phát triển quốc tế Mỹ (DFC) công bố gói 20 tỷ USD nhằm cung cấp dịch vụ tái bảo hiểm hàng hải, bao gồm rủi ro chiến tranh, cho khu vực vịnh Ba Tư.

Theo Trung tâm Thông tin Hàng hải (JMIC), hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz hiện gần như dừng lại do rủi ro an ninh, chi phí bảo hiểm tăng vọt và tình hình bất ổn trong khu vực.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết mỗi ngày có khoảng 20 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu mỏ đi qua eo biển Hormuz, tương đương gần 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Vì vậy, bất kỳ gián đoạn nào tại tuyến vận tải này đều có thể gây cú sốc lớn đối với thị trường năng lượng thế giới.