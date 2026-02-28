Đồng nhân dân tệ bất ngờ tăng giá chóng mặt, Trung Quốc liên tục can thiệp

Theo dữ liệu thị trường, đồng nhân dân tệ đã tăng khoảng 4,4% trong năm 2025 và tiếp tục nhích thêm gần 2% từ đầu năm nay, lên mức cao nhất trong vòng 3 năm. Đà đi lên kéo dài khiến nhà điều hành tiền tệ Trung Quốc phải tính toán các biện pháp nhằm bảo vệ năng lực cạnh tranh xuất khẩu.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) ngày 24/2 giữ nguyên lãi suất cho vay chuẩn, một quyết định cho thấy sự thận trọng nhằm cân bằng giữa một bên là hỗ trợ nền kinh tế đang giảm tốc và một bên là duy trì sự ổn định tỷ giá đồng nội tệ.

Cơ quan này cũng đã dỡ bỏ yêu cầu dự trữ rủi ro với các hợp đồng kỳ hạn ngoại hối. Qua đó hạ chi phí phòng hộ và khuyến khích doanh nghiệp, nhà đầu tư nắm giữ USD nhiều hơn. Khi nhu cầu USD tăng lên, áp lực tăng giá đối với đồng nội tệ sẽ được xoa dịu.

Song song đó, từ tháng 12/2025, PBOC liên tục đặt tỷ giá trung tâm yếu hơn so với dự báo thị trường, phát đi thông điệp rằng Bắc Kinh không mong muốn đồng nhân dân tệ tăng quá nhanh.

Theo Bloomberg, động thái trên được xem là tín hiệu rõ ràng về định hướng điều hành. Trong khi đó, Reuters cho biết các ngân hàng quốc doanh lớn của Trung Quốc cũng được huy động để mua USD trên thị trường giao ngay, qua đó can thiệp gián tiếp nhằm siết thanh khoản và làm tăng chi phí đặt cược vào xu hướng lên giá của nhân dân tệ.

Đồng nhân dân tệ Trung Quốc (Ảnh: iStock).

Những chính sách kinh tế vĩ mô của Trung Quốc đang dần phát huy tác dụng, giúp duy trì tăng trưởng ổn định đến năm 2026. Thị trường bất động sản sau giai đoạn điều chỉnh mạnh cũng đã xuất hiện tín hiệu thu hẹp đà suy giảm, trong khi xuất khẩu được dự báo tiếp tục giữ phong độ tích cực trong quý I/2026.

Sự ổn định của nền kinh tế thực đang tạo nền tảng vững chắc, qua đó làm tăng sức hấp dẫn của các tài sản định giá bằng nhân dân tệ.

Ở yếu tố bên ngoài, chỉ số USD liên tục suy yếu đã mở ra cơ hội tăng giá cho nhiều đồng tiền khác, trong đó có nhân dân tệ. Trong bối cảnh đó, dòng vốn quốc tế bắt đầu tái phân bổ sang các thị trường mới nổi. Nhân dân tệ nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý nhờ tính ổn định tương đối và tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc.

Chính sự cộng hưởng giữa yếu tố trong nước và quốc tế đã đẩy tỷ giá nhân dân tệ lên mức cao trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, xu hướng của đồng tiền này không chỉ đi theo một chiều trong trung và dài hạn. Khung điều hành của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vẫn ưu tiên mục tiêu ổn định cơ bản.

Trong báo cáo chính sách tiền tệ quý IV/2025, cơ quan này nhấn mạnh sẽ để thị trường đóng vai trò quyết định trong việc hình thành tỷ giá, đồng thời sử dụng tỷ giá như một “bộ giảm xóc” giúp hấp thụ các cú sốc kinh tế và cân bằng cán cân thanh toán.

Để đạt mục tiêu đó, nhà điều hành sẽ triển khai nhiều biện pháp nhằm định hướng kỳ vọng thị trường, cân bằng cung - cầu ngoại tệ và hạn chế rủi ro biến động quá mức. Mục tiêu cuối cùng là giữ nhân dân tệ ổn định quanh mức hợp lý, thay vì để tăng hoặc giảm quá nhanh.

Ông Brad Setser, chuyên gia tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR), nhận định mức độ can thiệp thông qua kênh ngân hàng quốc doanh thời gian gần đây là “gần như chưa từng có tiền lệ”.

Một công cụ khác nằm trong tay PBOC là tỷ lệ dự trữ ngoại hối bắt buộc. Nếu được nâng từ mức 4% hiện tại, các ngân hàng thương mại sẽ phải nắm giữ nhiều USD hơn, qua đó làm thắt chặt nguồn cung ngoại tệ trong nước và kìm hãm đà tăng của đồng nhân dân tệ. Trước đó, tỷ lệ này từng được hạ từ 6% xuống 4% vào năm 2023 để ngăn đồng nội tệ suy yếu.

Ngoài các biện pháp kỹ thuật, PBOC thường xuyên phát đi thông điệp giữ đồng tiền “cơ bản ổn định”, đồng thời khuyến nghị doanh nghiệp sử dụng công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro thay vì đầu cơ một chiều vào xu hướng tăng giá.

Giới phân tích cho rằng bài toán tỷ giá hiện nay là sự cân bằng mong manh giữa kiểm soát lạm phát nhập khẩu và duy trì động lực xuất khẩu. Sự thận trọng trong điều hành cho thấy Bắc Kinh muốn tránh các cáo buộc thao túng tiền tệ, nhưng vẫn quyết tâm bảo vệ “xương sống” của nền kinh tế trước biến động toàn cầu.