Doanh nghiệp Việt tự chủ sản xuất, phát triển năng lực nguồn nhân sự

Từ chính sách đến hành động

Năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) đã đề ra chiến lược “Make in Vietnam” với tinh thần “sáng tạo tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam”. Đây là định hướng nhằm giúp doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu bằng chính năng lực nội tại.

Từ đó đến nay, các hoạt động ươm mầm doanh nghiệp và tạo ra các sản phẩm tự chủ được sản xuất đã liên tục được thực hiện. Trong đó, một mũi nhọn của các hoạt động này là tạo ra việc làm và nâng cao năng lực cho người lao động Việt - những người trực tiếp vận hành, sáng tạo và hoàn thiện sản phẩm.

Tuy nhiên, năng suất lao động của người Việt trên thực tế vẫn còn khoảng cách với mức trung bình của khu vực nói riêng và thế giới nói chung.

Khoảng cách này cho thấy doanh nghiệp Việt vẫn cần quan tâm hơn tới việc phát triển vốn con người để tự chủ được chuỗi giá trị, vừa giúp doanh nghiệp nâng năng lực cạnh tranh, còn người lao động có cơ hội tiếp cận và phát triển chuyên môn; góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tự chủ sản xuất tạo giá trị bền vững cho thị trường Việt (Ảnh: Khóa Huy Hoàng).

Đổi mới sáng tạo trở thành “kim chỉ nam”

Chủ động đầu tư và triển khai sản xuất bài bản không chỉ giúp doanh nghiệp làm chủ chuỗi cung ứng mà còn nâng cao tay nghề cho lao động. Do đó, thay vì chọn “đi tắt” bằng cách nhập khẩu hoặc lắp ráp, nhiều doanh nghiệp Việt vẫn kiên định với hướng nội địa hóa sản xuất.

Khóa Huy Hoàng là một trong số các doanh nghiệp đi theo con đường phát triển này. Mỗi năm, công ty cung ứng ra thị trường khoảng 15 triệu sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền do 100% người Việt vận hành.

Không chỉ dừng ở tự chủ công nghệ, doanh nghiệp này còn chủ động nâng cấp nhà máy theo yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Việc đầu tư xây dựng nhà máy đạt chuẩn Xanh, đạt chứng chỉ Gold Leed là hướng đi rõ ràng của Huy Hoàng trong việc hướng tới sản xuất xanh, bền vững và tiết kiệm năng lượng.

Hiện doanh nghiệp sở hữu ba nhà máy quy mô lớn tại khu công nghiệp Quang Minh (Hà Nội), với tổng diện tích hơn 70.000m². Hệ thống sản xuất được vận hành khép kín, tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn ISO 9001, bảo đảm độ chính xác, an toàn và thẩm mỹ cho từng sản phẩm.

Nhà máy Khóa Huy Hoàng đạt chứng chỉ Gold Leed, đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất quốc tế (Ảnh: Khóa Huy Hoàng).

Sự kiên định trong đổi mới sáng tạo giúp doanh nghiệp giữ được đội ngũ nhân sự gắn bó suốt nhiều thập kỷ. Người lao động có môi trường làm việc hiện đại, thu nhập ổn định, còn doanh nghiệp có được lực lượng kỹ sư, thợ lành nghề cùng đồng hành trong hành trình đưa sản phẩm Việt vươn ra thế giới.

Tạo ra việc làm bền vững

Tăng cường đầu tư vào vốn con người cũng tạo giá trị xã hội. Bằng cách đổi mới công nghệ và phát triển hệ thống phân phối, doanh nghiệp này chú tâm vào nội địa hóa sản xuất góp phần hình thành hệ sinh thái việc làm ổn định cho cả lao động trực tiếp lẫn gián tiếp.

Hàng Việt ngày càng chinh phục được người tiêu dùng Việt (Ảnh: Khóa Huy Hoàng).

Từ nhà máy đạt chuẩn xanh đến mạng lưới phân phối phủ khắp 34 tỉnh thành, Khóa Huy Hoàng đã xây dựng mô hình sản xuất - phân phối khép kín, đưa sản phẩm Việt đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước.

Mỗi đại lý, mỗi người thợ không chỉ là mắt xích trong chuỗi cung ứng, mà còn là “đại sứ thương hiệu”, lan tỏa niềm tin vào chất lượng và uy tín hàng Việt.