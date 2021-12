Doanh nghiệp Việt hưởng lợi trên các sàn TMĐT dịp cuối năm

Dân trí Đầu tháng 10, ông Nguyễn Đắc Việt Dũng, Chủ tịch Sendo đưa ra dự đoán 6 tháng tiếp theo sẽ là "cơ hội vàng" quyết định khả năng hồi phục của doanh nghiệp Việt.

Dự báo này được chứng minh hoàn toàn là chính xác với các chương trình khuyến mãi được đầu tư đồng loạt ở các sàn thương mại điện tử (TMĐT) trong các dịp 10/10, 11/11, 12/12…

Hàng Việt và con đường lên mạng mùa cuối năm

Khẳng định thương hiệu Việt không hề "lép vế" so với hàng ngoại nhập do kém chất lượng hay thiếu sự ủng hộ của người tiêu dùng, ông Dũng cho rằng: "Lý do thật là bởi doanh nghiệp Việt chưa quan tâm thương mại điện tử đúng mức. Hai năm nỗ lực cùng Bộ Công Thương đưa hàng Việt lên thương mại điện tử, chúng tôi gặp nhiều đơn vị hoàn toàn dựa vào bán lẻ truyền thống, đến khi đứt gãy mới loay hoay lên sàn".

Nhằm thay đổi thực trạng này, Sendo quyết tâm là sàn duy nhất tổ chức các chương trình xúc tiến bán hàng lấy trọng tâm là hàng Việt, dành "mặt tiền" của sàn cho thương hiệu Việt. Cụ thể hơn, 3 tháng qua, Sendo dành 10 tỷ để đầu tư cho truyền thông và khuyến mãi trên diện rộng, nhằm thu hút khách hàng cho doanh nghiệp Việt.

Sendo tích cực đi đầu trong việc hỗ trợ nhà nông đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử.

Một ví dụ nổi bật là khi sàn này đưa nông dân các tỉnh lên livestream bán hàng nông sản. Đồng thời, Sendo cũng mở rộng chương trình Gian Hàng Việt để trở thành hoạt động trọng điểm hàng tháng, mang tên Siêu Hội Hàng Việt, là sàn TMĐT tiên phong đưa hàng Việt thành trọng tâm cho các chương trình khuyến mãi với quy mô lớn vào các dịp 9/9, 10/10, 11/11, 12/12.

Những con số biết nói cho tương lai Thương hiệu Việt

Các tháng cuối năm là luôn là thời điểm vàng không chỉ của TMĐT nhờ nhu cầu mua sắm tăng cao.

Khác với mọi năm, năm nay doanh nghiệp Việt đã tận dụng tốt thời cơ này. Chỉ tính riêng các sự kiện "big sales" vào các ngày đôi như 9/9, 10/10, 11/11, Sendo thu hút hơn 500 thương hiệu hàng Việt tham gia, mang đến các sản phẩm chất lượng và chương trình khuyến mại hấp dẫn.

Riêng Siêu Hội Hàng Việt 11/11 đánh dấu lượng truy cập của Sendo và mua hàng Việt trong sự kiện tăng đến 5 lần so với ngày thường; đa số các ngành hàng tăng doanh thu từ 75% đến 110% so với sự kiện 10/10 chỉ 1 tháng trước đó.

Ông Nguyễn Đắc Việt Dũng cho biết, bên cạnh các thương hiệu lớn, quen thuộc, Sendo còn "quan tâm đến các thương hiệu Việt trẻ có cách làm đổi mới, nhanh nhạy, phát triển bằng chất lượng và ý tưởng tốt". Đây là chiến lược của Sendo nhằm hỗ trợ đầu ra cho những doanh nghiệp của người Việt, góp phần cải thiện đời sống người lao động. Thông qua đó, đã có 9 thương hiệu hàng địa phương Việt Nam xuất hiện đồng loạt trên sàn TMĐT Sendo và được Sendo hỗ trợ miễn phí cho hoạt động bán hàng, truyền thông.

Một góc xưởng chế biến của thương hiệu tương ớt Spico.

Nói về mối lương duyên của sàn TMĐT, ông Lê Minh Cương, nhà sáng lập của thương hiệu tương ớt Spico cho biết: "Sendo đã truyền cảm hứng để Spico mở rộng kênh phân phối trên sàn TMĐT. Với sự hỗ trợ nhiệt tình, chuyên nghiệp và thật sự đồng hành cùng thương hiệu Việt, đặc biệt là hàng nông sản thành phẩm như Spico, Sendo đã giúp chúng tôi có các hoạt động thành công trong mùa cuối năm. Đặc biệt, hoạt động truyền thông của Sendo cho Spico đã vượt ngoài sự kỳ vọng của chúng tôi".

"Sendo khá tự hào đối với một số thành quả nhất định của Siêu hội hàng Việt thời gian qua. Tuy nhiên, đây chỉ mới là những bước khởi đầu của các dự án dài hơi nhằm đưa thương hiệu Việt phát triển bền vững, đủ sức cạnh tranh với các thương hiệu ngoại nhập hiện có trên thị trường." Ông Dũng nhấn mạnh.

Chương trình khuyến mãi lớn nhất năm "Chốt năm sale 100%" từ ngày 9/12 đến ngày 14/12 lấy trọng tâm là các thương hiệu Việt.

Hiện tại, Sendo hiện đang triển khai chương trình "Chốt năm sales 100%", được đầu tư với quy mô lớn nhất trong năm với nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho người tiêu dùng, phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm gia tăng. Chương trình được thiết kế với 6 - 8 khung giờ "săn deal" đặc biệt. Đối với các sản phẩm thương hiệu Việt, Sendo tổ chức chương trình Miễn phí Vận chuyển hàng Việt và Hàng Việt Hoàn 100% cho 2.000 thương hiệu bao gồm các tên tuổi nổi tiếng như: Sunhouse, Suntek, Novelty, Cholimex, Nhựa Duy Tân, Tương ớt Spico…

Bên cạnh đó, Sendo còn tung ra nhiều chương trình hấp dẫn khác dành cho các thương hiệu được ưa chuộng trong và ngoài nước như 1K (1.000 đồng) thần tốc, Vận may 0Đ, Bom tấn nửa giá, Đồng giá 12k bứt phá… dành cho người tiêu dùng trên cả nước. Vui lòng truy cập link tại đây để biết thêm thông tin chi tiết.

Trường Thịnh