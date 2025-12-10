Doanh nghiệp từng hợp tác với dự án Nuôi em nói gì?

Thời gian gần đây, dự án thiện nguyện "Nuôi em" đối mặt làn sóng chỉ trích lớn sau khi nhiều nhà hảo tâm phát hiện một trẻ có nhiều người cùng nhận nuôi, dữ liệu sai lệch và cách vận hành thiếu minh bạch.

Bên cạnh đó, dự án thừa nhận không có kiểm toán, tiền quyên góp chảy vào tài khoản cá nhân của người sáng lập Hoàng Hoa Trung, trong khi nhiều mạnh thường quân cho biết bị nhắn tin hối thúc đóng tiền “như đòi nợ”. Trước áp lực dư luận, ngày 8/12, dự án thông báo tạm dừng huy động và đóng băng tài khoản để phục vụ kiểm toán.

Theo ghi nhận, không chỉ các cá nhân, không ít doanh nghiệp cũng từng đồng hành, hợp tác với dự án Nuôi em. Chẳng hạn, hồi tháng 4/2019, Grab Việt Nam phối hợp với dự án triển khai chương trình “Chung tay Nuôi em”. Với mỗi mã "NUOIEM" được nhập khi đặt hàng, GrabFood sẽ thay người dùng tài trợ 2 bữa ăn cho trẻ em vùng cao. Kết thúc chương trình, Grab đã đóng góp 1 tỷ đồng, tương đương hơn 117.000 bữa ăn cho học sinh, hỗ trợ bữa trưa tại trường.

Hay Công ty cổ phần Dịch vụ Di Động Trực tuyến - đơn vị sở hữu ví điện tử MoMo - cũng từng hợp tác với dự án Nuôi em và Trung tâm Tình nguyện Quốc gia để xây dựng lại phòng học, phòng công vụ và nhà vệ sinh cho trường học ở vùng cao.

Việc giải ngân của dự án tới các trường theo tháng nhưng nhiều người nuôi đóng tiền một lần về dự án cho cả năm (Ảnh: FB Nuôi em).

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, đại diện MoMo cho biết công ty đã có nhiều hoạt động hỗ trợ người dùng đóng góp cho các chương trình từ thiện thông qua ứng dụng. Các hoạt động luôn đảm bảo các nguyên tắc chỉ hợp tác và chuyển tiền đến các tổ chức, đơn vị có chức năng hoạt động từ thiện theo quy định của pháp luật như Mặt trận Tổ quốc, Trung tâm tình nguyện Quốc gia, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Đồng thời bảo đảm giao dịch an toàn và minh bạch cho người dùng và miễn phí chuyển tiền cho các khoản quyên góp từ thiện của người dùng trên ứng dụng.

"Doanh nghiệp không quản lý, vận hành, chi phối hay đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào liên quan đến các dự án, công việc mà ông Hoàng Hoa Trung tổ chức hoặc tham gia với tư cách cá nhân. Chúng tôi cam kết sẽ hợp tác đầy đủ trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền có yêu cầu liên quan đến vụ việc", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Hay Công ty TNHH Profa cũng từng hợp tác với dự án Nuôi em với hình thức đóng góp mỗi sản phẩm bán ra tương ứng góp 1 bữa ăn "Nuôi em". Đại diện doanh nghiệp cho biết đã dừng đồng hành với dự án Nuôi em từ năm 2022, hiện không còn liên quan hay hợp tác với dự án này. Trước đó, công ty này đã hoàn thành mục tiêu 30.000 bữa ăn, tương ứng 135 mã nuôi em, với số tiền quyên góp hơn 195 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp khác cũng từng tham gia dự án Nuôi em thông qua việc trích một phần doanh thu làm kinh phí nuôi bữa trưa cho trẻ em vùng cao, hoặc một số doanh nghiệp khác phát động chương trình “Chung tay Nuôi em” trong nội bộ cán bộ nhân viên.