Doanh nghiệp tính toán chi phí, giữ giá bán lẻ

Ghi nhận tại nhiều chợ truyền thống ở TPHCM cho thấy, sau Tết Nguyên đán, giá các mặt hàng thiết yếu có xu hướng tăng rõ rệt.

Giá thực phẩm leo thang

Ông Hoàng (phường Phước Long) cho biết, trước Tết, giá trứng vịt lộn tại chợ gần nhà ở mức khoảng 35.000 đồng/chục, nhưng sau Tết đã tăng lên 40.000 đồng/chục. Khi được hỏi, người bán hàng lý giải nguyên nhân chủ yếu do giá xăng tăng kéo theo chi phí vận chuyển tăng, từ đó đẩy giá bán hàng.

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, không chỉ trứng vịt lộn, nhiều loại trứng gia cầm và rau xanh cũng tăng thêm từ 2.000-5.000 đồng tùy loại. Thậm chí, các chi phí phụ trợ cũng tăng đáng kể. Một tiểu thương còn tiết lộ giá túi nilon đựng rau củ đã tăng từ 35.000 đồng/kg trước Tết lên 42.000 đồng/kg như hiện nay.

Trước áp lực giá cả, nhiều hộ gia đình buộc phải điều chỉnh thói quen chi tiêu. Bà Lan (phường Bình Trưng) cho biết gia đình đang tập trung vào các nhu cầu thiết yếu. Giá rau củ, thịt cá đều tăng nên phải kiểm soát chi tiêu chặt chẽ hơn. Gia đình bà đã chủ động cắt giảm các khoản ăn vặt, ưu tiên nấu ăn tại nhà và mang cơm đi làm để tiết kiệm chi phí.

Không chỉ thực phẩm tươi sống, một số mặt hàng tiêu dùng khác cũng ghi nhận mức tăng mạnh. Ông Thanh (phường Bình Quới) cho biết giá sữa dành cho người tập gym đã tăng lên gần 3 triệu đồng/thùng, trong khi trước đây chỉ khoảng 1,8 triệu đồng. Mức giá hơn 2 triệu đồng từng xuất hiện trước đó đã nhanh chóng bị thay thế bằng mặt bằng giá mới, cao nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, là người tập gym lâu năm, người đàn ông này không thể bỏ qua sữa, đành chấp nhận mức giá đó và hạn chế chi tiêu những phần không cần thiết khác.

Doanh nghiệp “gồng mình” giữ giá

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp bán lẻ và sản xuất cũng đang đối mặt với áp lực chi phí ngày càng gia tăng.

Chị Hoài Trang, quản lý cửa hàng kinh doanh thực phẩm hữu cơ có trụ sở tại phường An Khánh, cho biết chi phí vận chuyển đã tăng mạnh trong vài tuần gần đây, từ 50.000 đồng/thùng lên 70.000 đồng/thùng, tương đương mức tăng 40%. Dù vậy, hệ thống này vẫn chưa điều chỉnh giá bán do chủ động được nguồn cung từ vườn tự trồng. Tuy nhiên, nếu chi phí tiếp tục leo thang, việc tăng giá là khó tránh khỏi.

Giá thực phẩm leo thang gây áp lực tới người mua và doanh nghiệp (Ảnh: Khổng Chiêm).

Tương tự, chủ một trang trại rau tại Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết giá vật tư nông nghiệp đồng loạt tăng 30-40%, cước vận chuyển cũng leo thang. Chi phí đầu vào tăng cao đang ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì sản xuất. Trong bối cảnh lượng khách sụt giảm (khoảng 30 khách/ngày trong 10 ngày qua), đơn vị này cho biết cần tăng thêm khoảng 30% đơn hàng mỗi ngày để có thể giữ nguyên giá bán hiện tại, thay vì điều chỉnh tăng.

Nhiều chuỗi siêu thị cũng trong cảnh "đứng ngồi không yên", đau đầu vì bài toán giá. Tại một cuộc họp do Bộ Công Thương tổ chức gần đây, đại diện hệ thống WinCommerce cho biết khoảng 70-80% nhà cung cấp trong chuỗi đã đề nghị điều chỉnh tăng giá.

Với mạng lưới hơn 4.700 điểm bán trên toàn quốc, mọi biến động giá đều có thể tác động trực tiếp đến hành vi tiêu dùng của hàng triệu khách hàng. Do đó, doanh nghiệp đang phải cân nhắc kỹ lưỡng và tích cực đàm phán với nhà cung cấp nhằm hạn chế mức tăng.

Tuy nhiên, dư địa để “neo giá” ngày càng thu hẹp. Theo vị này, một số nhà cung cấp đã tạm dừng giao hàng trong khi chờ điều chỉnh giá mới. Nếu xu hướng này tiếp diễn, giá bán lẻ trong thời gian tới có thể tăng 5-20% tùy theo từng nhóm hàng.

Đại diện chuỗi bán lẻ Central Retail Việt Nam cũng thừa nhận phần lớn nhà cung cấp của doanh nghiệp này cũng đã đề xuất tăng giá. Đồng thời, chi phí vận hành nội bộ của hệ thống đã tăng hơn 15% trong thời gian qua. Dù hàng nội địa chiếm trên 90%, doanh nghiệp vẫn chịu áp lực lớn từ việc giá đầu vào như phân bón, thức ăn chăn nuôi và xăng dầu đồng loạt tăng.

Trước những biến động này, Bộ Công Thương cho biết sẽ tổng hợp các kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp để báo cáo Chính phủ, từ đó đề xuất các chính sách hỗ trợ phù hợp. Đồng thời, cơ quan này sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, góp phần ổn định thị trường và duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh trong bối cảnh nhiều thách thức hiện nay.