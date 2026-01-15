Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ pháp lý đến năm 2030

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 84 ngày 14/1 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026-2030.

Chương trình phấn đấu hoàn thành 100% việc rà soát, đề xuất và hoàn thiện chính sách, thể chế liên quan đến các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, khả thi, phù hợp với từng giai đoạn, thời kỳ phát triển của đất nước.

Về cung cấp thông tin pháp luật, Chương trình yêu cầu bảo đảm 100% cơ sở dữ liệu pháp luật được xây dựng và tích hợp trên Cổng Pháp luật quốc gia và Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, để doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh được khai thác, sử dụng miễn phí.

Đồng thời, 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh phải có khả năng tiếp cận thông tin pháp lý cơ bản về hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, trong đó tối thiểu 80% tiếp cận qua các nền tảng số.

Mọi nhu cầu cung cấp thông tin pháp luật của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh đều được đáp ứng kịp thời bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ pháp lý (Ảnh: Getty).

Về bồi dưỡng kiến thức pháp luật, Chương trình đặt mục tiêu tối thiểu 80% công chức, viên chức, người làm công tác pháp chế, tham mưu, triển khai hỗ trợ pháp lý được trang bị đầy đủ kỹ năng, kiến thức pháp luật liên quan, qua đó nâng cao năng lực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.

Bên cạnh đó, tối thiểu 80% doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh tham gia học tập, khai thác thông tin pháp luật trên các nền tảng trực tuyến, nền tảng số như các khóa học trực tuyến đại chúng mở (MOOC). Tối thiểu 90% đối tượng thụ hưởng bày tỏ sự hài lòng về chất lượng các hoạt động của Chương trình.

Về tư vấn pháp luật, Chương trình phấn đấu tối thiểu 80% đề nghị tư vấn của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh thông qua Chương trình được giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Để đạt được các mục tiêu trên, Chương trình xác định 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Nhóm thứ nhất là các nhiệm vụ, giải pháp tạo nền tảng, nhằm thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh. Nhóm thứ hai là các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện trực tiếp các hoạt động hỗ trợ pháp lý.

Cụ thể, nhóm nhiệm vụ tạo nền tảng tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, chính sách về hỗ trợ pháp lý; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động hỗ trợ pháp lý; đồng thời hoàn thiện cơ chế hoạt động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác này.

Nhóm nhiệm vụ tổ chức thực hiện bao gồm việc tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin pháp lý, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.

Theo nhiệm vụ, Bộ Tài chính sẽ chủ trì sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực phù hợp để triển khai mô hình hỗ trợ miễn phí dịch vụ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh...

Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 55 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để sàng lọc, phân loại các phản ánh, kiến nghị theo lĩnh vực pháp luật.