Doanh nghiệp liên quan Lương Bằng Quang: Nhiều chi nhánh đã dừng hoạt động

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về tội Đưa hối lộ; Lê Sỹ Cường về tội Môi giới hối lộ. Đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.

Trước khi bị bắt giam, Lương Bằng Quang là chồng Ngân 98 cũng là chủ sở hữu và cổ đông lớn của 2 doanh nghiệp với quy mô vốn hàng chục tỷ đồng.

Theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Lương Bằng Quang thành lập Công ty cổ phần Lương Bằng Quang vào tháng 1/2016. Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

Tháng 4/2016, doanh nghiệp này đổi hình thức kinh doanh sang Công ty TNHH Lương Bằng Quang. Đến tháng 3/2025, doanh nghiệp này tăng vốn lên 10,2 tỷ đồng, tỷ lệ góp vốn không được công bố.

Theo cập nhật mới nhất theo trang thông tin điện tử của Cục Thuế, công ty này hiện không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Công ty TNHH Lương Bằng Quang hiện không hoạt động tại địa chỉ đăng ký (Ảnh: Chụp màn hình từ Website Cục Thuế).

Công ty thứ 2 liên quan đến Lương Bằng Quang là Công ty TNHH Dịch vụ Sugar Group, hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Doanh nghiệp này được Lương Bằng Quang và Mã Tuấn Vũ đồng sáng lập vào tháng 2/2024.

Tại thời điểm mới thành lập Sugar Group có vốn điều lệ 3 tỷ đồng với 2 cổ đông góp vốn gồm Mã Tuấn Vũ góp vốn 1,47 tỷ đồng (tỷ lệ 49%) và Lương Bằng Quang góp 1,53 tỷ đồng (tỷ lệ 51%). Sau đó mức vốn điều lệ, tỷ lệ và vai trò góp vốn của Lương Bằng Quang thay đổi nhiều lần.

Đến tháng 5/2025, doanh nghiệp này nâng vốn điều lệ lên 55 tỷ đồng. Trong đó, Lương Bằng Quang đại diện cho Công ty TNHH Lương Bằng Quang nắm giữ 7,273% vốn điều lệ (4 tỷ đồng).

Theo cập nhật mới nhất từ trang thông tin điện tử của Cục Thuế, công ty Sugar Group có 1 trụ sở chính và 4 chi nhánh. Trong đó, chỉ còn trụ sở chính và 1 chi nhánh tại Đà Lạt (Lâm Đồng) là đang hoạt động, các chi nhánh còn lại đã ngừng hoạt động.

Nhiều chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Sugar Group đã dừng hoạt động (Ảnh: Chụp màn hình từ Website Cục Thuế).

Ngoài các công ty trên, Ngân 98 và Lương Bằng Quang còn lần lượt đứng tên 2 hộ kinh doanh cá thể là ZUBU và Chiu Chiu.