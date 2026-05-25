Doanh nghiệp cần lưu ý: Trung Quốc sắp siết nhập khẩu hàng nghìn nông sản

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) vừa ban hành văn bản về việc Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) thực thi Quy định quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu vào Trung Quốc (Lệnh 280).

Cục Xuất nhập khẩu cho biết, với các sản phẩm thuộc Lệnh 280, doanh nghiệp phải có thư giới thiệu chính thức của cơ quan có thẩm quyền khi đăng ký mã doanh nghiệp. Việc xem xét dựa trên mức độ rủi ro an toàn thực phẩm, tỷ lệ lô hàng vi phạm, các sự cố từng xảy ra và thông lệ quốc tế.

Ngoài ra, mã đăng ký sẽ không được tự động gia hạn nếu doanh nghiệp cần cập nhật, thẩm tra thông tin thủ công hoặc phát sinh sự cố an toàn thực phẩm ở cấp quốc gia, ngành hay khu vực.

Đáng chú ý, Cục Xuất nhập khẩu cho biết theo danh mục sản phẩm và kết luận đánh giá, có 17/18 nhóm thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc phải thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo hình thức có thư giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền. Riêng trái cây đông lạnh không thuộc diện này, trừ một số sản phẩm có yêu cầu theo nghị định thư.

Về cơ chế gia hạn, đa số nhóm sản phẩm được phép gia hạn tự động. Tuy nhiên, thịt và sản phẩm từ thịt, tổ yến và sản phẩm từ tổ yến không được áp dụng gia hạn tự động do được đánh giá có rủi ro cao.

Cà phê cũng là một trong những mặt hàng chịu tác động khi Lệnh 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc có hiệu lực (Ảnh: Huân Trần).

Cục Xuất nhập khẩu cũng lưu ý, việc phân tích chi tiết rủi ro đối với 18 nhóm thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc tập trung vào các khía cạnh như nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất - chế biến, vận chuyển - bảo quản, tình hình vi phạm và thông lệ quản lý quốc tế.

Trong đó, sản phẩm yến và tổ yến cần kiểm soát các yếu tố rủi ro như nitrit, nhôm và dịch bệnh. Dầu thực vật tiềm ẩn nguy cơ nhiễm sinh vật gây hại, biến đổi gen, chỉ số axit và chỉ số peroxit. Sản phẩm bánh từ bột có nhân tiềm ẩn rủi ro về an toàn thực phẩm, vận chuyển và bảo quản.

Đối với gạo, danh mục “ngũ cốc dùng làm thực phẩm” đã được điều chỉnh thành "nhóm gạo". Các rủi ro được lưu ý gồm nguy cơ nhiễm sinh vật gây hại, rủi ro an toàn thực phẩm, dư lượng kim loại nặng như cadimi và gạo biến đổi gen.

Cùng với đó, rau củ sấy khô có nguy cơ phát hiện sulfur dioxide, phụ gia thực phẩm vượt mức cho phép và dư lượng kim loại nặng. Bột gia vị tiềm ẩn rủi ro về mốc, chỉ số axit, chỉ số peroxit vượt ngưỡng, vi khuẩn Escherichia coli O157:H7, Salmonella và ethylene oxide (ETO). Các loại hạt và hạt giống có nguy cơ về an toàn thực phẩm và lây lan dịch hại.

Đối với sản phẩm sữa, rủi ro được cảnh báo gồm nguy cơ lây lan dịch bệnh từ động vật sang người, vi sinh vật gây bệnh như Listeria, Salmonella. Trong khi đó, thủy sản dễ gặp rủi ro về dịch bệnh động vật thủy sản, dư lượng thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, vi sinh vật, ký sinh trùng, chất ô nhiễm vượt mức và ghi nhãn không phù hợp.

Từ ngày 1/6, Trung Quốc sẽ chính thức áp dụng Lệnh 280 về quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nhập khẩu. Quy định này thay thế Lệnh 248 trước đây và được xem là bước tiếp theo trong việc tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm đối với các nhà cung cấp nước ngoài.

Theo thông báo, phía Trung Quốc đã công bố danh mục 2.589 sản phẩm nông nghiệp thuộc 20 nhóm sản phẩm phải thực hiện đăng ký doanh nghiệp khi xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc.

Danh mục này bao gồm nhiều nhóm sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm như thủy sản, trái cây tươi, rau tươi, gia vị, dược liệu, cà phê, ngũ cốc, thức ăn chăn nuôi, cây giống và vật liệu nhân giống, cùng các sản phẩm khác có nguồn gốc từ động vật và thực vật.