Fed phát tín hiệu gì mà thị trường tài chính toàn cầu lập tức biến động?

Đóng cửa phiên giao dịch 17/9, giá vàng thế giới giao ngay bất ngờ quay đầu giảm 29,7 USD xuống còn 3.658,8 USD/ounce. Thị trường ban đầu đi lên, đạt 3.707 USD/ounce sau khi Fed thông báo giảm lãi suất 0,25%. Tuy nhiên, sau đó giá vàng ngay lập tức đảo chiều.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số diễn biến trái chiều. DJIA tăng 0,6%, trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite giảm lần lượt 0,1% và 0,3%.

Đáng chú ý, cổ phiếu Nvidia gây sức ép lớn lên thị trường. Mã này giảm 2,6% sau thông tin trên Financial Times rằng giới chức Trung Quốc chỉ đạo các hãng công nghệ lớn ngừng mua chip RTX Pro 6000D của Nvidia. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng lại tăng tốc, kéo DJIA lên.

Thị trường tài chính biến động mạnh trong bối cảnh Fed vừa thông qua một đợt cắt giảm lãi suất như thị trường dự báo và phát tín hiệu sẽ có thêm 2 lần hạ nữa trước khi kết thúc năm nay.

Với tỷ lệ 11 phiếu thuận và một phiếu chống, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) quyết định hạ lãi suất điều hành 0,25%, đưa mức lãi suất xuống còn 4-4,25%.

Duy nhất Thống đốc mới Stephen Miran phản đối chính sách lần này. Ông cho rằng Fed nên hạ mạnh hơn với mức 0,5%. Trong khi đó, 2 thống đốc Michelle Bowman và Christopher Waller đã bỏ phiếu ủng hộ mức giảm 0,25%.

Diễn biến lãi suất của Fed (Ảnh: CNBC).

Tại họp báo sau phiên họp chính sách, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết Fed sẽ ra quyết định lãi suất theo diễn biến từng cuộc họp.

Theo Tai Wong, nhà đầu tư kim loại quý độc lập, Fed ra tín hiệu thiếu chắc chắn về các động thái sau này. "Chủ tịch Fed Jerome Powell gọi đây là động thái cắt giảm để quản trị rủi ro. Việc này đã châm ngòi cho hoạt động bán chốt lời trên thị trường", ông Wong nhận định với Kitco nhưng cho rằng diễn biến hôm qua là sự điều chỉnh hợp lý.

Song song với quyết định lãi suất, biểu đồ chấm của Fed (dot plot) cho thấy kỳ vọng cá nhân của các quan chức Fed về lộ trình sắp tới.

Đa số dự báo sẽ còn 2 đợt giảm nữa trong năm nay. Tuy nhiên, mức độ phân hóa lại khá lớn. Trong số 19 thành viên, 9 người dự kiến chỉ có thêm 1 lần hạ, 10 người cho rằng sẽ có 2 lần, có khả năng diễn ra vào tháng 10 và tháng 12. Một quan chức không muốn có bất kỳ đợt giảm nào kể cả lần mới nhất.

Biểu đồ cũng chỉ ra một lần cắt giảm vào năm 2026, chậm hơn nhiều so với kỳ vọng thị trường vốn đang đặt cược 3 lần.

"Đợt cắt giảm lãi suất 0,25% của Fed là một tín hiệu cho thấy thị trường lao động đang suy yếu và lạm phát vẫn dai dẳng. Các yếu tố này buộc các nhà hoạch định chính sách phải hành động theo một cách thận trọng hơn. Đây không phải là bước ngoặt mà là một bước đi có sự tính toán", bà Gina Bolvin, Chủ tịch Bolvin Wealth Management Group, nhận định trong báo cáo.

Bà nói thêm Fed đang bước đi trên một "lằn ranh mong manh" và dữ liệu sắp tới về lạm phát cùng thị trường việc làm sẽ quyết định điều xảy ra tiếp theo.

Trong bài phát biểu cuối tháng trước, Chủ tịch Fed đã ám chỉ khả năng hạ lãi suất khi nhấn mạnh "rủi ro với việc làm gia tăng". Các quan chức Fed khác cũng bày tỏ lo ngại tương tự.

Theo số liệu của Bộ Lao động Mỹ, tính trung bình giai đoạn tháng 6-8, số việc làm mới tạo ra tại Mỹ chỉ khoảng 29.000 một tháng. Số liệu này chỉ nhỉnh hơn mức đáy 15 năm xác lập tháng trước đó.

Lượng người tìm việc hiện cũng nhiều hơn số vị trí tuyển dụng. Đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc ngày 6/9 lên cao nhất gần 4 năm. Trước đó vào tháng 8, số người thất nghiệp trên 26 tuần thậm chí lập đỉnh 4 năm.

Bên cạnh đó, lạm phát Mỹ tăng tốc vài tháng gần đây, chủ yếu do chính sách thuế của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, quan chức Fed ngày càng cho rằng xu hướng này chỉ là tạm thời.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước và đúng dự báo của giới phân tích. Nhiều tháng qua, số liệu lạm phát tiêu dùng gần như khớp dự báo, dù thuế nhập khẩu gây ra nhiều xáo trộn.