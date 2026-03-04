Giá xăng dầu ngày 5/3 có thể tăng hơn 3.000 đồng/lít

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu trong nước vào ngày 5/3. Dữ liệu giá nhập khẩu từ thị trường Singapore cho thấy mặt bằng giá trong nước nhiều khả năng sẽ điều chỉnh tăng mạnh trong kỳ điều hành này.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phía Nam cho biết, sau kỳ điều chỉnh gần nhất, giá dầu thô thế giới tăng mạnh do Mỹ - Israel không kích Iran từ ngày 28/2. Đến ngày 3/3, giá xăng RON 92 nhập khẩu từ Singapore ở mức 95,56 USD/thùng, RON 95 ở mức 98,65 USD/thùng, tăng khoảng 14-20 USD/thùng so với 7 ngày trước đó.

Với diễn biến trên, giá xăng trong nước được dự báo có thể tăng 1.800-2.100 đồng/lít; trong khi đó, dầu diesel có khả năng tăng mạnh hơn khoảng 3.200-3.400 đồng/lít.

Đại diện một doanh nghiệp phân phối xăng dầu tại miền Bắc cũng nhận định giá bán lẻ sẽ đồng loạt tăng mạnh trong kỳ điều hành ngày 5/3. Hiện mức chiết khấu tại nhiều kho về mức 0 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ tăng mạnh 2 phiên liên tiếp chỉ sau một phiên giảm. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 5 lần tăng, 4 lần giảm.

Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 26/2, giá xăng E5 RON 92 tăng 890 đồng/lít lên 19.520 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 1.000 đồng/lít, lên 20.150 đồng/lít. Dầu diesel tăng 750 đồng/lít lên 19.270 đồng/lít, dầu hỏa tăng 850 đồng/lít lên 19.460 đồng/lít; dầu mazut giảm 180 đồng/lít về 15.680 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, ngày 3/3, giá dầu tăng vọt 8%, đạt mức cao nhất kể từ năm 2024 khi xung đột ở Trung Đông leo thang làm gián đoạn các chuyến hàng nhiên liệu dầu và khí đốt ở Trung Đông và làm gia tăng lo ngại về một cuộc xung đột kéo dài, theo Reuters.

Chênh lệch giá giữa dầu Brent và WTI đã tăng lên 8 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 11/2022. Theo các nhà phân tích, khi mức chênh lệch vượt 4 USD/thùng, xuất khẩu dầu thô của Mỹ thường được hưởng lợi.

Căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục gia tăng, lan rộng sang một số khu vực lân cận. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng, đặc biệt tại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.

Nhiều tàu chở dầu và tàu container đã hạn chế đi qua khu vực này sau khi một số doanh nghiệp bảo hiểm tạm dừng cung cấp bảo hiểm, khiến chi phí vận tải năng lượng toàn cầu tăng mạnh. Thông tin từ truyền thông Iran cho biết nước này có thể áp dụng biện pháp cứng rắn với các tàu di chuyển qua eo biển Hormuz, làm gia tăng lo ngại của thị trường.

Các nhà phân tích ING cho rằng rủi ro lớn với thị trường không chỉ nằm ở eo biển Hormuz mà còn ở khả năng hạ tầng năng lượng trong khu vực bị gián đoạn, có thể kéo dài tình trạng thiếu cung.

Ông Andrew Lipow, Chủ tịch công ty tư vấn Lipow Oil Associates nhận định nếu nguồn cung tiếp tục bị ảnh hưởng, giá dầu có thể tăng thêm khoảng 10 USD/thùng, đưa Brent lên 90 USD hoặc cao hơn. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các hoạt động quân sự có thể kéo dài 4-5 tuần.

Nhiều cơ sở dầu khí trong khu vực đã tạm dừng hoạt động do hư hại hoặc phòng ngừa rủi ro, trong đó có Qatar, Israel, Ả Rập Xê Út và khu vực Kurdistan (Iraq).

Trên thị trường Mỹ, giá dầu diesel kỳ hạn tăng gần 14%, lên mức cao nhất kể từ tháng 9/2023; giá xăng kỳ hạn tăng gần 5%, đạt 2,48 USD/gallon, mức cao nhất từ tháng 7/2024.

Giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu và Anh, cùng giá LNG tại châu Âu và châu Á, cũng đồng loạt tăng. Các nhà phân tích cho rằng giá năng lượng có thể tiếp tục duy trì ở mức cao trong những ngày tới khi thị trường theo dõi sát tình hình khu vực.

Theo dữ liệu từ Trading Economics, lúc 0h30 ngày 4/3, giá dầu WTI giao dịch ở mức 76,78 USD/thùng, tăng 12,9% so với tuần trước; giá dầu Brent ở mức 82,51 USD/thùng, tăng 13,18%.