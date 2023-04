Điều gì giúp máy lạnh Casper Eco City thu hút người dùng dù mới ra mắt?

Casper đã có mặt tại Việt Nam 7 năm và được nhiều gia đình tin chọn (Ảnh: Casper Việt Nam).

Casper là thương hiệu sản xuất máy lạnh đến từ Thái Lan. Sau 7 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, máy lạnh Casper đã và đang được nhiều gia đình người Việt tin chọn bởi sản phẩm chất lượng tốt, giá thành cạnh tranh cùng dịch vụ vượt trội.

Mục tiêu của hãng là mang đến những sản phẩm tập trung vào việc đáp ứng những nhu cầu thực sự của người dùng, đồng thời vẫn duy trì tính hiệu quả, dễ sử dụng, linh hoạt và sự tinh tế trong thiết kế của sản phẩm đúng như triết lý "Less for More". Trong đó, chú trọng đến yếu tố thân thiện với môi trường, bảo vệ sức khỏe người sử dụng, đặc biệt là tiết kiệm điện tối đa.

Chính vì vậy, hãng điện máy Thái Lan đặt kỳ vọng vào mẫu máy lạnh Inverter tiết kiệm điện mang tên Eco City 1 chiều TC-09IS35 thế hệ mới. Sản phẩm có 3 tính năng nổi bật là tiết kiệm điện (ước tính từ 4.000 đồng/đêm) - bền (sản xuất nguyên kiện tại Thái Lan) - mát (công suất 9.000 BTU, mát nhanh trong 30 giây).

Tiết kiệm điện tối đa

Nếu công nghệ Inverter có thể đem lại hiệu quả tiết kiệm điện 50-70% so với máy lạnh cơ thông thường, thì nhãn 5 sao còn thể hiện cho một chiếc máy lạnh có hiệu suất năng lượng tốt nhất với khả năng tiết kiệm điện tốt nhất có thể.

Casper Eco City vừa "trình làng" tháng 3 năm nay (Ảnh: Casper Việt Nam).

Phiên bản máy lạnh Casper Inverter 1 chiều TC-09IS35 dù mới "trình làng" đầu năm 2023 đã thu hút thị trường. Với mức giá bán lẻ hấp dẫn 6,49 triệu đồng (chưa bao gồm vật tư lắp đặt) mềm nhất phân khúc Inverter, sản phẩm này còn đạt nhãn năng lượng 5 sao, cho hiệu suất năng lượng 4,31. Trong khi các dòng máy lạnh cơ cùng phân khúc khác trên thị trường thường chỉ đạt từ 2 đến 3 sao với hiệu suất năng lượng thấp hơn, lần lượt là 3,44 và 3,62.

Với công nghệ i-Saving vận hành theo cơ chế hình sin, khi nhiệt độ trong phòng đạt tới nhiệt độ cài đặt, máy nén tự động giảm tần số hoạt động xuống mức thấp nhất, giúp giảm điện năng tiêu thụ xuống mức tối thiểu nhất có thể. Điều này giúp máy lạnh Casper Inverter 1 chiều TC-09IS35 tiết kiệm điện với chi phí tiền điện chỉ từ 4.000 đồng/đêm.

Giá "mềm" lại bền

Kể từ khi xuất hiện, dòng sản phẩm Inverter đã từng bước chiếm lĩnh tâm trí người dùng. Ngày nay, khi chọn mua thiết bị điện, hầu hết mọi người đều dành nhiều sự quan tâm đến các sản phẩm có trang bị công nghệ Inverter đặc biệt là máy lạnh.

Tuy nhiên, máy lạnh Inverter thường có giá cao hơn 1,5-2,5 triệu đồng so với các mẫu máy lạnh "cơ" cùng công suất. Điều này khiến một bộ phận người tiêu dùng khó có thể sở hữu dòng máy lạnh Inverter, dù luôn nằm trong danh sách quan tâm, tìm kiếm đầu tiên khi được hỏi về tiêu chí mua máy lạnh. Tuy nhiên, với Casper TC-09IS35, việc sở hữu máy lạnh Inverter hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Casper Inverter 1 chiều TC-09IS35 có mức giá bán lẻ 6,49 triệu đồng (chưa bao gồm vật tư lắp đặt). So với các thương hiệu khác trong cùng phân khúc thì đây là phiên bản máy lạnh đáng cân nhắc để chọn mua trong mùa hè này. Không chỉ được nhập khẩu nguyên kiện từ Thái Lan, máy lạnh Casper Inverter thế hệ mới còn có chế độ bảo hành cho máy nén lên đến 12 năm, dàn lạnh là 3 năm, cao nhất thị trường. Trong khi các dòng máy thương hiệu khác có cùng phân khúc chỉ bảo hành từ 5 đến 7 năm với máy nén, 1 năm với dàn lạnh.

Eco City sở hữu thời hạn bảo hành máy nén 12 năm, cao nhất trên thị trường hiện nay (Ảnh: Casper Việt Nam).

Ông Phan Minh Văn, Phó tổng giám đốc phụ trách chất lượng và dịch vụ của Casper Việt Nam chia sẻ: "Khi tăng thời hạn bảo hành lên cao hơn so với toàn bộ thị trường là lúc chúng tôi đã chính thức gửi đi thông điệp tích cực tới người tiêu dùng. Casper Việt Nam cam kết đảm bảo về chất lượng, tuổi thọ của sản phẩm, sẵn sàng về bảo hành, dịch vụ sau bán hàng và trở thành bạn đồng hành với người dùng trong thời gian sử dụng sản phẩm".

Không chỉ lạnh nhanh, mát sâu, máy lạnh phải tốt cho sức khỏe

Làm lạnh nhanh 30s với công nghệ Turbo: kích hoạt chế độ Turbo, máy lạnh sẽ hoạt động ở cấp độ thổi gió cao nhất mang đến khả năng làm mát trong 30 giây giúp bạn tận hưởng ngay bầu không khí dễ chịu mát mẻ.

Eco City sở hữu nhiều tính năng ưu việt và có giá khá "mềm" trên phân khúc máy lạnh Inverter (Ảnh: Casper Việt Nam).

Cảm biến nhiệt thông minh iFeel - cảm biến nhiệt thông minh hoạt động với cơ chế tự động cảm ứng nhiệt độ xung quanh cơ thể người dùng giúp máy lạnh có thể điều khiển được chính xác hơn nhiệt độ phòng, đảm bảo nhiệt độ trong phòng không chênh lệch so với nhiệt độ cài đặt

Dàn tản nhiệt đồng mạ vàng: giúp tăng khả năng chịu đựng các tác nhân ăn mòn như: nước muối, mưa,… làm tăng hiệu năng trao đổi nhiệt cũng như tuổi thọ của sản phẩm.

Cơ chế vận hành tĩnh lặng, dịu nhẹ, chống tiếng ồn: độ ồn động cơ trong quá trình vận hành được giảm xuống mức tối đa, đem đến cho người sử dụng trải nghiệm yên tĩnh, thư giãn hơn.

Môi chất lạnh R32 thân thiện với môi trường: đây là môi chất lạnh thế hệ mới mang lại công suất làm mát cao hơn và giảm chi phí năng lượng, không chứa chất gây suy giảm tầng Ozone và không tác động nhiều đến tình trạng nóng lên toàn cầu, do đó thân thiện với môi trường.

Chế độ tự làm sạch iClean: giúp máy lạnh tự động kích hoạt chế độ tự làm sạch trong 20 phút với 5 bước: đóng băng, rã băng, cuốn trôi, làm nóng sấy khô, quạt tự động khô hơi ẩm, giúp ngăn ngừa sự hình thành vi khuẩn, nấm mốc trong dàn lạnh, mang đến không gian sống trong lành hơn.

Ngoài ra, máy lạnh Eco City cũng sở hữu dải điện áp rộng từ 130-254V, phù hợp với những khu vực có lưới điện chưa ổn định.

Một chiếc máy lạnh có giá "bình dân" nhưng sở hữu nhiều tính năng cao cấp, cùng ưu điểm tiết kiệm điện vượt trội, được kỳ vọng sẽ giúp hãng điện máy Thái Lan tạo ra những bứt phá mới tại thị trường máy lạnh Việt Nam mùa hè này.

Không dừng lại ở sứ mệnh sản xuất xanh - tiêu dùng xanh - chuyển đổi dòng máy lạnh cơ sang Inverter, Casper Việt Nam còn đổi mới sản xuất, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo vệ môi trường; đặt vấn đề sức khỏe người dùng là trọng tâm của việc sản xuất sản phẩm, cho thấy một chiến lược phát triển gắn liền với cam kết bền vững của thương hiệu này.