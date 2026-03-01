Điểm danh loạt công ty chốt quyền chia tiền mặt đầu tháng 3

Chia tỷ lệ cổ tức tiền mặt cao nhất trong số này là Công ty cổ phần Bao bì PP Hải Phòng (mã chứng khoán: HPB). Doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 100%, tương ứng 10.000 đồng/cổ phiếu.

Với hơn 3,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền dự chi ước tính trên 36 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 5/3, ngày giao dịch không hưởng quyền rơi vào 4/3 và thời gian thanh toán dự kiến 10/4.

Mức chi trả thực tế này cao hơn đáng kể so với kế hoạch đã đề ra là vào khoảng 10-15%. Hiện, công ty này có 6 cổ đông cá nhân lớn, nắm gần 71% vốn điều lệ, chủ yếu lãnh đạo và người nội bộ.

Cụ thể, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Mai Văn Bình sở hữu 24,48%; bà Trần Thị Thanh Hương là Thành viên HĐQT đang nắm 13,25% vốn; ông Mai Thúc Định cũng là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc nắm giữ 10,43% vốn…

Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương (mã chứng khoán: HBD) cũng đã chốt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 14%, tương đương 1.400 đồng/cổ phiếu.

Doanh nghiệp hiện có hơn 31,9 triệu cổ phiếu lưu hành, ước tính tổng giá trị chi trả gần 45 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 6/3, giao dịch không hưởng quyền là ngày 5/3 và dự kiến thanh toán vào 13/4.

Ông Mai Văn Bình - cổ đông lớn nắm giữ 20% vốn - ước tính sẽ thu về khoảng gần 9 tỷ đồng tiền cổ tức. Bà Trần Thị Thanh Hương sở hữu 16,4% vốn, dự kiến nhận khoảng hơn 7 tỷ đồng.

Ngay đầu tháng, nhiều công ty trên sàn “chốt” chia tiền mặt (Ảnh: Tiến Tuấn).

Danh sách tuần này còn có Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học tại TPHCM (mã chứng khoán: STC) thông báo chi trả cổ tức tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 14%, tương ứng 1.400 đồng/cổ phiếu.

Với hơn 5,6 triệu cổ phiếu lưu hành, tổng giá trị phân phối khoảng 7,8 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 4/3, giao dịch không hưởng quyền là 3/3 và dự kiến thanh toán ngày 27/3.

Hiện, Chủ tịch HĐQT Từ Trung Đan là cổ đông lớn nắm giữ 6,62% vốn điều lệ và ước tính sẽ nhận khoảng 519 triệu đồng tiền cổ tức trong đợt chi trả này. Bên cạnh đó, bà Nguyễn Ngọc Trâm, vợ của Chủ tịch sở hữu 4,91% vốn, dự kiến thu về khoảng 385 triệu đồng.

Các công ty còn lại gồm Công ty cổ phần Đệ Tam (mã chứng khoán: DTA), VSC Green Logistics (mã chứng khoán: GIC)… cũng chốt thời gian cụ thể chia cổ phiếu tuần này.