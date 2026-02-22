Tuần đầu giao dịch trở lại sau Tết (từ ngày 23/2 đến ngày 27/2 ), 7 doanh nghiệp sẽ thông báo chốt quyền cổ tức. 6 bên trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 15% và thấp nhất là 5%.

Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (mã chứng khoán: TMG) vừa thông báo ngày 27/2 sắp tới sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức năm tài chính 2025.

Cổ tức được trả theo hình thức tiền mặt, với tỷ lệ chi trả là 15%. Tương ứng, mỗi cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng. Ngày thanh toán là 11/3, với 18 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp này dự kiến sẽ chi 27 tỷ đồng để hoàn tất đợt tạm ứng.

Theo kế hoạch, Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 28%. Như vậy, doanh nghiệp còn ít nhất một đợt chi trả cổ tức nữa trong thời gian tới.

6 doanh nghiệp chốt “lì xì” tiền mặt tuần đầu tiên trở lại sau Tết (Ảnh: DT).

Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (mã chứng khoán: REE) cũng “góp mặt”, và dự kiến ngày 27/2 tới đây sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2025. Theo đó, công ty sẽ chia cổ tức 10% bằng tiền mặt, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng.

Với hơn 541,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Cơ điện lạnh phải chi khoảng 542 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông, nguồn chi trả từ lợi nhuận chưa phân phối của công ty. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 26/2, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 3/4.

Còn Công ty cổ phần Mía Đường Lam Sơn (Lasuco, mã chứng khoán: LSS) sẽ chia cổ tức 10% cho năm tài chính 2024-2025, gồm 5% tiền mặt và 5% cổ phiếu.

Theo kế hoạch, Lasuco dự chi gần 43 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 19/6.

Song song đó, công ty sẽ phát hành gần 4,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 5 cổ phiếu mới. Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2025, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 900 tỷ đồng.