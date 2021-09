Địa ốc Nam Phú Quốc trước cơ hội dẫn đầu thị trường bất động sản biển

Dân trí Chuẩn bị đón khách quốc tế có hộ chiếu vắc xin, nhiều dự án đẳng cấp không ngừng bổ sung ở Nam Phú Quốc là những thông tin lạc quan tiếp tục góp sức đưa bất động sản (BĐS) Nam đảo ngọc vươn lên dẫn đầu thị trường.

Dự kiến Phú Quốc sẽ thí điểm đón khách quốc tế có hộ chiếu vắc xin từ tháng 10 tới.

Sẵn sàng "mở cửa bầu trời"

Việc Phú Quốc sẽ thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 10 đang là thông tin thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Mặc dù thời gian bắt đầu thí điểm có thể điều chỉnh do cần chuẩn bị kỹ càng, song việc Phú Quốc tiên phong "mở của bầu trời" là tín hiệu khẳng định vị thế, sứ mệnh của đảo ngọc với sự phát triển của du lịch nước nhà.

Theo thông tin tại hội nghị trực tuyến giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với tỉnh Kiên Giang về kế hoạch thí điểm đón khách đến Phú Quốc ngày 9/9, khách du lịch quốc tế sẽ được lựa chọn theo tiêu chí đảm bảo an toàn cao về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, như khu vực Đông Bắc Á, châu Âu, Mỹ, Trung Đông, châu Úc... và nhập cảnh với điều kiện bắt buộc như phải tiêm đủ 2 liều vắc xin, xét nghiệm âm tính trước khi lên máy bay, phải đăng ký lưu trú tối thiểu 5 ngày trên đảo… Với khách nội địa sẽ được quy định cụ thể tùy theo tính toán của Bộ Y tế, các ngành chức năng và tình hình dịch bệnh trong nước.

Để "mở cửa," gói vắc xin riêng dành cho Phú Quốc đảm bảo tiêm 90% dân số cũng đang được đề xuất để gấp rút triển khai. Lãnh đạo TP Phú Quốc cho biết, Phú Quốc đang có đầy đủ điều kiện để đón khách trở lại với 25.000 phòng khách sạn, trong đó 15.000 phòng tiêu chuẩn 5 sao, nhiều khu vui chơi giải trí cao cấp, các khu đô thị, mua sắm cũng đã hình thành… đáp ứng nhu cầu của du khách.

Hệ sinh thái tỷ USD Nam Phú Quốc có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với du khách.

Theo lộ trình, kế hoạch đón khách quốc tế đến Phú Quốc dự kiến kéo dài 6 tháng. Giai đoạn 3 tháng đầu, thí điểm đón 2.000-3.000 khách/tháng, thông qua chuyến bay thuê bao; phục vụ khách trong phạm vi, địa điểm hạn chế. Giai đoạn tiếp theo, quy mô sẽ mở rộng 5.000-10.000 khách/tháng; có thể đón khách qua chuyến bay thương mại; mở rộng phạm vi, địa điểm phục vụ.

Với khả năng miễn nhiễm dịch bệnh suốt gần 2 năm qua, quyết tâm của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương, việc Phú Quốc sớm "mở cửa bầu trời" hứa hẹn nhanh chóng đưa du lịch, thương mại trở lại quỹ đạo, tiếp tục khẳng định vị thế của phân khúc BĐS gắn với du lịch nghỉ dưỡng ở một thị trường địa ốc hấp dẫn top đầu Việt Nam.

Nam đảo liên tục bồi đắp công trình, sản phẩm mới

Giữa niềm hân hoan đón những dòng khách tấp nập, Phú Quốc cũng ghi nhận sự vận động, phát triển mạnh mẽ trong nội tại từ khu vực phía Nam đảo. Hệ sinh thái "3 chân kiềng" du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí, BĐS cao cấp Nam Phú Quốc do Sun Group đầu tư không ngừng được bồi đắp, bổ sung công trình, sản phẩm mới để hoàn thiện, sẵn sàng đón khách không chỉ giai đoạn thí điểm, mà còn cho thấy tầm nhìn chiến lược cho tương lai dài hạn của đảo ngọc.

Đó là tổ hợp căn hộ nghỉ dưỡng cao tầng đầu tiên ở đảo ngọc: Sun Grand City Hillside Residence. Là tuyệt phẩm Cầu Hôn, show Vortex đang đầu tư ở bờ Tây Nam đảo. Ngay tại "Thị trấn Địa Trung Hải" - bến cảng phồn hoa rực rỡ sắc màu, một dự án vẽ tranh 3D trên tường độc đáo đang được triển khai sẽ đem đến cho du khách ấn tượng đặc biệt khi trải nghiệm tâm điểm nghỉ dưỡng - giải trí này.

Tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng Thị Trấn Địa Trung Hải, Nam Phú Quốc (Ảnh minh họa).

Tại quần thể Bãi Kem bờ Đông Nam đảo, "mảnh ghép" nghỉ dưỡng phong cách nhiệt đới Sun Tropical Village vừa chính thức ra mắt đầu tháng 9. Đây là dự án khẳng định sự tiên phong của Sun Property - thương hiệu BĐS cao cấp của Sun Group khi đưa mô hình wellness second home (ngôi nhà thứ hai phục vụ chăm sóc sức khỏe) về đảo ngọc, nắm bắt xu thế wellness đang lên ngôi trên toàn cầu sau tác động tiêu cực của dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường…

Với địa thế gần rừng, kế biển, với tôn chỉ nương vào thiên nhiên để phát triển, khu đô thị nghỉ dưỡng phong cách nhiệt đới kiểu mẫu Sun Tropical Village sẽ đem đến cho chủ sở hữu những kỳ nghỉ an yên giữa thiên nhiên, với chuỗi dịch vụ, tiện ích wellness đẳng cấp, tiêu chuẩn quốc tế lần đầu xuất hiện ở Nam đảo.

Sun Property gần như là thương hiệu đầu tiên đem đến mô hình wellness second home ở Phú Quốc. Với lợi thế đảo nhiệt đới miễn nhiễm dịch bệnh, cảnh sắc thiên nhiên trù phú, Phú Quốc được ví như thiên đường nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, nghỉ hưu. Do đó, phát triển BĐS wellness trên đảo ngọc được cho là hướng đi đúng, bắt kịp xu thế.

Theo bà Nguyễn Hoài An - Giám đốc Nghiên cứu, Tư vấn phát triển & Thẩm định giá CBRE Hà Nội, với bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, chắc chắn xu hướng wellness sẽ khiến người tiêu dùng, khách hàng quan tâm nhiều hơn, đặc biệt là trong tầng lớp thu nhập cao, thu nhập trên trung bình ở các TP lớn như Hà Nội, TPHCM. "Do đó phát triển được các BĐS wellness ở vị trí gần gũi thiên nhiên, kết hợp với những chương trình, dịch vụ đủ đa dạng, linh hoạt sẽ đáp ứng được nhu cầu của khách hàng" - bà Nguyễn Hoài An nói.

Mô hình wellness second home đã có mặt ở Phú Quốc với dự án Sun Tropical Village vừa ra mắt đầu tháng 9 (Ảnh minh họa).

Theo quy hoạch đã được điều chỉnh mới đây, Nam đảo sẽ còn tiếp tục được bổ sung dự án mới với quỹ đất dồi dào dành cho phát triển du lịch. Sun Group dự kiến sẽ phát triển các tuyệt phẩm kiến trúc, nghỉ dưỡng mới ở đảo Hòn Thơm, nhằm đưa hòn đảo xinh đẹp này trở thành thiên đường của các tỷ phú như hình mẫu Monaco giàu có.

Tất cả những điều kiện thiên thời, địa lợi dường như đang quy tụ ở Phú Quốc. Với sự góp mặt của "đại bàng" Việt như Sun Group, với những dự án đẳng cấp dẫn đầu xu thế ở hệ sinh thái tỷ đô phía Nam, đảo ngọc được kỳ vọng sẽ sớm phục hồi du lịch, kinh tế, tăng tốc và vươn ra biển lớn. Đó cũng là điều kiện "vàng" để BĐS Nam Phú Quốc tiếp tục "thăng hạng", tiến gần đến ngôi vị quán quân về đẳng cấp, quy mô, giá trị trên thị trường BĐS biển.

Trường Thịnh