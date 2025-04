DHTI nhận giải thưởng của Asia Business Centre

"Thương hiệu số 1 Việt Nam" là một trong những giải thưởng thường niên của Trung tâm nghiên cứu phát triển doanh nghiệp Châu Á nhằm tôn vinh các thương hiệu uy tín, có đóng góp nổi bật cho nền kinh tế Việt Nam.

Đại diện Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Đông Hiệp (DHTI) nhận giải thưởng (Ảnh: DHTI).

Tại sự kiện, Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Đông Hiệp (DHTI) đã nhận giải thưởng "Thương hiệu số 1 Việt Nam 2025" khẳng định vị thế "Nhà sản xuất khăn ướt & OEM mỹ phẩm số 1 tại Việt Nam" trong hai năm liên tiếp 2024-2025. Cùng với đó, thương hiệu Mamamy do DHTI sản xuất và thương mại cũng nhận giải hạng Vàng cho hạng mục "Thương hiệu mẹ và bé số 1 Việt Nam".

Theo đại diện công ty, đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của DHTI, đồng thời là minh chứng cho chiến lược phát triển đúng đắn dựa trên ba trụ cột: ESG là chìa khóa tăng trưởng - đổi mới công nghệ sản xuất - mở rộng quan hệ đối tác trong khu vực.

Mamamy do DHTI sản xuất và thương mại nhận giải hạng Vàng cho hạng mục "Thương hiệu mẹ và bé số 1 Việt Nam" (Ảnh: DHTI).

Tiên phong bền vững

ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) đã trở thành trọng tâm trong chiến lược phát triển 2025-2030 của DHTI. Việc áp dụng chuẩn ESG trong sản xuất không chỉ đảm bảo chất lượng và an toàn cho sản phẩm mà còn nâng cao tính bền vững của quy trình sản xuất.

Các cam kết về bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội được DHTI triển khai thông qua các hoạt động CSR tích cực, góp phần vào sự phát triển chung của lĩnh vực sản xuất khăn ướt và OEM mỹ phẩm tại Việt Nam.

Đại diện DHTI chia sẻ tại sự kiện: "ESG không chỉ là một chiến lược, mà là tầm nhìn dài hạn. Với triết lý kinh doanh 'Tốt nhất và tốt hơn nữa - The best and better', chúng tôi không chỉ tin vào việc tạo ra giá trị tài chính, mà còn cam kết kiếm tiền từ sự tử tế, lợi nhuận bền vững chỉ có thể xây dựng từ những giá trị chân thành và chúng tôi luôn đưa sự tử tế vào mỗi sản phẩm và hành động. Đó là cách chúng tôi định nghĩa sự thịnh vượng, không chỉ cho DHTI mà còn cho cộng đồng và xã hội".

Trong khi đó, đại diện ban tổ chức đánh giá DHTI không chỉ là một doanh nghiệp thành công về mặt kinh doanh, mà còn là hình mẫu về phát triển bền vững. Việc áp dụng chuẩn ESG một cách nghiêm túc và hiệu quả đã giúp DHTI tạo ra sự khác biệt và nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường.

Việc áp dụng chuẩn ESG trong sản xuất đã giúp DHTI tạo ra sự khác biệt và nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường (Ảnh: DHTI).

Mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược toàn diện, tin cậy, bền vững theo chuẩn ESG

DHTI xác định "Đối tác chiến lược toàn diện" là yếu tố then chốt để thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Bằng việc xây dựng mối quan hệ đối tác bền vững, DHTI không chỉ gia tăng quy mô và tầm ảnh hưởng mà còn mong muốn đóng góp vai trò tiên phong trong ngành sản xuất bền vững.

DHTI xác định "Đối tác chiến lược toàn diện" là yếu tố then chốt để thúc đẩy tăng trưởng bền vững (Ảnh: DHTI).

Thông qua việc duy trì cam kết với các đối tác lâu dài, DHTI củng cố hình ảnh là đối tác chiến lược tin cậy, bền vững, tiên phong áp dụng chuẩn ESG trong sản xuất khăn ướt và OEM mỹ phẩm.

DHTI đặt mục tiêu mở rộng thị trường sang các quốc gia trong khu vực châu Á, Trung Đông, Bắc Mỹ, đồng thời tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp FMCG, mỹ phẩm và chuỗi bán lẻ lớn trong nước để cùng nhau tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, thân thiện với môi trường, mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng.