Đề xuất tính giá điện theo khung giờ: Bộ Công Thương phản hồi

Trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV, cử tri Đồng Nai kiến nghị nên thay cách tính giá điện sinh hoạt từ bậc thang sang tính theo khung giờ cao điểm, thấp điểm để đảm bảo quyền lợi người dân. Liên quan đến kiến nghị trên, Bộ Công Thương cho biết điện năng là một hàng hóa đặc biệt, việc sản xuất và tiêu dùng diễn ra đồng thời, việc lưu trữ điện năng có chi phí cao.

Khi huy động phát điện, cơ quan quản lý cho biết ngành điện sẽ huy động các nhà máy điện có giá thấp hơn phát điện trước cho đến khi đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện của khách hàng.

Bộ dẫn chứng, hiện nhiều nước trên thế giới hay trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines... đều áp dụng giá điện theo các bậc thang tương tự như Việt Nam nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Theo cơ quan quản lý, giá điện sinh hoạt được chia thành nhiều bậc, bậc dùng càng nhiều thì giá càng cao. Cách tính này nhằm khuyến khích người dân tiết kiệm điện và đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng, không chỉ riêng Việt Nam.

Bộ nêu thực tế áp dụng những năm qua cho thấy việc áp dụng giá bán điện sinh hoạt theo các bậc là đơn giản và đạt được mục tiêu khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả.

Nhân viên điện lực kiểm tra bảo dưỡng (Ảnh: EVN).

Cơ quan quản lý cũng dẫn quy định của Luật Điện lực 2024, theo đó giá bán lẻ điện theo giờ cao điểm, thấp điểm, bình thường chỉ áp dụng cho khách hàng đủ điều kiện. Với hộ dân dùng điện sinh hoạt mà chưa đủ điều kiện tham gia hoặc không tham gia thị trường điện cạnh tranh, vẫn áp dụng cách tính giá bậc thang tăng dần.

Bộ Công Thương khẳng định theo quy định này của Luật Điện lực phụ thuộc cấp độ phát triển của thị trường điện mà áp dụng cơ chế giá điện phù hợp với các khách hàng sinh hoạt.

Theo quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, giá bán lẻ điện sinh hoạt sẽ được điều chỉnh giảm từ 6 bậc còn 5 bậc. Quyết định này được áp dụng kể từ ngày thực hiện điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân gần nhất sau ngày quyết định này có hiệu lực thi hành là ngày 29/5.

Theo đó, giá điện các bậc 1-5 được tính bằng 90-180% giá bán lẻ điện bình quân hiện hành (2.204,06 đồng/kWh, chưa bao gồm VAT). Giá thấp nhất khoảng 1.984 đồng/kWh và cao nhất là 3.967 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế VAT.

Cụ thể, giá điện bậc 1 (0-100kWh) là 1.984 đồng/kWh; bậc 2 (101-200kWh) là 2.380 đồng/kWh; bậc 3 (201-400kWh) là 2.998 đồng/kWh; bậc 4 (401-700kWh) là 3.571 đồng/kWh; bậc 5 (701kWh trở lên) ở mức 3.967 đồng/kWh.