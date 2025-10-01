Đề xuất táo bạo: Lập ngân hàng số dành riêng cho SME và hộ kinh doanh

Tại cuộc họp của Ủy ban về fintech và tài sản số thuộc Mô hình Toàn cảnh kinh tế tư nhân (ViPEL) chiều 30/9, ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME), đã đề xuất thành lập một ngân hàng số chuyên biệt phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) và hộ kinh doanh.

“Đòn bẩy” tiếp cận vốn cho SME

Theo ông Thân, Việt Nam hiện đã có đủ điều kiện về công nghệ và quan trọng hơn là chủ trương cởi mở từ lãnh đạo cấp cao để triển khai mô hình này. Ngân hàng số sẽ là giải pháp quan trọng giúp SME và hộ kinh doanh tiếp cận nguồn vốn, tháo gỡ những vướng mắc cố hữu trong việc vay tín chấp hay vay với lãi suất cao.

Ông thừa nhận vẫn còn lo ngại từ phía cơ quan chuyên môn về mức độ rủi ro, song nhấn mạnh cần sự kết hợp giữa các doanh nghiệp để chứng minh rằng rủi ro của ngân hàng số có thể thấp hơn so với tổng rủi ro của hình thức vay hiện tại.

Ủng hộ quan điểm của ông Thân, ông Jonas Eichhorst, Tổng giám đốc điều hành Ngân hàng số Timo by BVBank, cho rằng ngân hàng số cho SME rất thiết thực và đúng với nhu cầu của nền kinh tế. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng, để làm được cần có công nghệ và ngay cả SME cũng phải chuyển đổi.

Còn rất nhiều thử thách

Dù vậy, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sovico, lưu ý rằng một ngân hàng số cho SME thực sự là không đơn giản.

Bên cạnh vấn đề về ứng dụng công nghệ, việc thành lập này cũng yêu cầu các cơ chế, chính sách về việc cho vay dưới chuẩn, dẫn tới câu hỏi về việc đánh giá, chấm điểm xếp hạng của Ngân hàng Nhà nước theo các tiêu chuẩn.

“Và đó cũng chính là các nội dung mà chúng ta phải kiến nghị về chính sách”, bà Thảo nhấn mạnh.

Một rào cản khác là hạ tầng pháp lý cho chữ ký số, hợp đồng điện tử, giao dịch số và công nhận các giải pháp xác thực như blockchain trong lĩnh vực ngân hàng. Nếu không được xử lý đồng bộ, việc vận hành ngân hàng số sẽ khó đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Dưới góc độ doanh nghiệp công nghệ, bà Đinh Thị Thúy, Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Misa, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn. Misa hiện có hơn 350.000 khách hàng, hợp tác với gần 10 ngân hàng và đã triển khai nền tảng Misa Lending cho vay tín chấp dựa trên dữ liệu kế toán điện tử.

Theo bà Thúy, tỷ lệ SME được duyệt vay qua hệ thống này cao gấp 10 lần so với trước, với khoảng 30.000 tỷ đồng đã được giải ngân trong hai năm qua. “Điều này cho thấy công nghệ số có thể giải quyết bài toán vốn cho SME nếu được triển khai đúng cách”, bà nói.