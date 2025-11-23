Đề xuất phạt đến 200 triệu đồng với vi phạm trong lĩnh vực tài sản mã hóa

Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến các đơn vị, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa.

Theo dự thảo, hành vi vi phạm có thể bị cảnh cáo hoặc phạt tiền, mức tối đa 200 triệu đồng đối với tổ chức và 100 triệu đồng đối với cá nhân. Tùy mức độ, người vi phạm còn có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép cung cấp dịch vụ từ 1-6 tháng hoặc bị đình chỉ hoạt động chào bán, phát hành tài sản mã hóa và cung cấp dịch vụ trong 1-12 tháng.

Đáng chú ý, nếu hành vi có dấu hiệu tội phạm, hồ sơ sẽ được chuyển cơ quan có thẩm quyền để tiến hành tố tụng hình sự.

Đối với nhóm vi phạm quy định về chào bán, phát hành tài sản mã hóa, Bộ Tài chính đề xuất phạt 70-180 triệu đồng với các hành vi như vi phạm quy định pháp luật về sở hữu nước ngoài đối với tài sản cơ sở; cung cấp thông tin không đầy đủ cho cơ quan quản lý; hoặc không thực hiện đúng nội dung công bố trong Bản cáo bạch.

Mức phạt nặng nhất, từ 180-200 triệu đồng, áp dụng cho hành vi chào bán, phát hành không đúng đối tượng; phát hành khi chưa đáp ứng điều kiện hoặc không công bố thông tin theo quy định.

Đề xuất mức phạt tối đa 200 triệu đồng nếu vi phạm trong lĩnh vực tài sản mã hóa (Ảnh: DT).

Trong nhóm vi phạm về giao dịch, cá nhân có thể bị phạt 10-30 triệu đồng nếu giao dịch tài sản mã hóa ngoài tổ chức cung cấp dịch vụ được cấp phép. Tổ chức vi phạm có thể bị phạt đến 200 triệu đồng nếu cung cấp dịch vụ hoặc quảng cáo, tiếp thị tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép.

Nhà đầu tư nước ngoài bị phạt 30-100 triệu đồng nếu vi phạm quy định về mở, sử dụng tài khoản thanh toán để giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam; hoặc kê khai không trung thực thông tin giao dịch và dữ liệu cung cấp cho ngân hàng.

Thẩm quyền xử phạt thuộc nhiều cơ quan như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cục An ninh kinh tế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND cấp tỉnh…