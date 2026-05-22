Đề xuất mới: Thu nhập vãng lai từ 5 triệu đồng mới phải nộp thuế

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính trình Chính phủ mới đây, một trong số nội dung đáng chú ý là quy định về khấu trừ thuế.

Cụ thể, tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng (bao gồm cả trường hợp trả tiền lương, thu nhập khác cho người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động) mà mức chi trả thu nhập từ 5 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế, khai và nộp số thuế đã khấu trừ của cá nhân theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trước khi trả thu nhập cho cá nhân.

Trường hợp mức chi trả thu nhập dưới 5 triệu đồng/lần thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% nếu cá nhân có yêu cầu.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất khoản thu nhập thuộc diện khấu trừ 10% nhưng ước tính tổng thu nhập chịu thuế sau giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết theo mẫu gửi tổ chức trả thu nhập để làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế theo mẫu và nộp cho cơ quan thuế.

Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật liên quan khác.

Trước đó, tại dự thảo nghị định đưa ra lấy ý kiến ban đầu, Bộ Tài chính chỉ đề xuất nâng mức thu nhập vãng lai từ 2 triệu đồng/lần lên 3 triệu đồng/lần sẽ phải khấu trừ thuế 10%.

Sau khi tiếp nhận nhiều góp ý, ngưỡng này được điều chỉnh lên 5 triệu đồng/lần như nội dung trình Chính phủ.

Bộ Tài chính cũng trình Chính phủ quy định cá nhân có thêm thu nhập ở nơi khác mà phần thu nhập này bình quân tháng trong năm không quá 15 triệu đồng (mức hiện hành là 10 triệu đồng) đã được tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên thu nhập và cá nhân không có nhu cầu quyết toán thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Về quy định khấu trừ thuế, khai thuế thay và nộp thuế thay, Bộ Tài chính cho biết dự thảo nghị định có điểm mới so với quy định hiện hành. Theo đó, thay vì quy định đồng thời các khoản thu nhập phải khấu trừ và không phải khấu trừ thuế, dự thảo chỉ nêu các loại thu nhập không thực hiện khấu trừ thuế.

Các khoản thu nhập không thuộc diện khấu trừ gồm: thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú; thu nhập từ chuyển nhượng vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng ngoại trừ một số trường hợp cụ thể được quy định chi tiết tại các điều khoản liên quan. Đối với các khoản thu nhập không thuộc nhóm nêu trên, việc khấu trừ thuế vẫn sẽ được thực hiện theo quy định.

Trường hợp cá nhân nhận được thu nhập do cá nhân khác chi trả mà cá nhân chi trả chưa thực hiện khấu trừ thuế, cá nhân nhận được thu nhập do tổ chức nước ngoài không đăng ký thuế tại Việt Nam chi trả và các trường hợp không thực hiện khấu trừ thuế nêu trên thì cá nhân nhận thu nhập phải thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và quy định tại nghị định này.