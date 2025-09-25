Đề xuất cho đặt cược bóng đá quốc tế 10 triệu đồng/ngày

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, thay thế cho Nghị định số 06 được ban hành cách đây 8 năm.

Dự thảo đề xuất mức đặt cược tối đa cho mỗi người chơi là 10 triệu đồng/ngày thay vì 1 triệu đồng/sản phẩm/ngày. Mức đặt cược tối thiểu được giữ nguyên là 10.000 đồng/lần như hiện hành.

Căn cứ đưa ra đề xuất trên, theo Bộ Tài chính, bình quân một trận đấu bóng đá quốc tế có khoảng 10-15 sản phẩm khác nhau dựa trên dự đoán kết quả tỷ số trận đấu, số lượng thẻ vàng, thẻ đỏ, phạt góc, cầu thủ ghi bàn đầu tiên...

Bên cạnh đó, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 2.580 USD/người năm 2016 (thời điểm ban hành Nghị định số 06) lên 4.700 USD/người (năm 2024). Bộ Tài chính cho rằng giới hạn mức đặt cược tối đa giúp người chơi không sa đà quá mức vào trò chơi.

Các cầu thủ Châu á đối đầu với cầu thủ Man Utd ở trận giao hữu trên sân Bukit Jalil (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Để tham gia đặt cược, Bộ Tài chính đề xuất siết chặt điều kiện tham gia của người chơi hơn.

Theo đó, người chơi phải đủ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Trường hợp không được cá cược khi người thân trong gia đình hoặc bản thân có đơn đề nghị doanh nghiệp kinh doanh đặt cược không cho tham gia.

Đồng thời, người chơi phải mở tài khoản tại doanh nghiệp kinh doanh đặt cược. Toàn bộ hoạt động đặt cược, thanh toán, trả thưởng phải thực hiện qua tài khoản tham gia đặt cược để đảm bảo định danh người chơi và kiểm soát giao dịch.

Tỷ lệ trả thưởng phụ thuộc vào tỷ lệ cược và duy trì tỷ lệ trả thưởng kế hoạch ở mức tối thiểu là 65% trên doanh thu bán vé đối với từng sản phẩm đặt cược.

Phương thức trả thưởng biến đổi theo doanh thu với tỷ lệ trả thưởng kế hoạch do doanh nghiệp xây dựng ở mức tối thiểu là 65% trên doanh thu bán vé đối với từng sản phẩm đặt cược.

Vé đặt cược được phát hành dưới dạng chứng chỉ hoặc dữ liệu điện tử và phân phối thông qua thiết bị đầu cuối, điện thoại và Internet.

Về phạm vi đặt cược, Bộ Tài chính trình đề xuất trận đấu, giải đấu được phép kinh doanh đặt cược phải được FIFA, thành viên của FIFA tổ chức; không bao gồm giải vô địch bóng đá điện tử (eSport Football) và không bao gồm các trận đấu, giải thi đấu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức.

Đề xuất này được đánh giá sẽ mở ra cơ hội cho thị trường đặt cược khi có nhiều giải bóng đá, trận đấu có thể tổ chức đặt cược. World Cup, EURO, Copa America, Asian Cup, AFF Cup, Champions League… là những giải đấu được người hâm mộ Việt Nam quan tâm hàng đầu.

Bộ Tài chính cho rằng việc quy định các giải thi đấu bóng đá quốc tế được phép kinh doanh đặt cược phải là các giải thi đấu được FIFA công bố, phê chuẩn có bất cập, bởi FIFA chỉ công bố các trận đấu, giải đấu bóng đá quốc tế do FIFA tổ chức.

Mặt khác, các giải đấu bóng đá quốc tế do FIFA tổ chức không diễn ra thường xuyên (khoảng 4-8 giải đấu/năm) và thời gian tổ chức ngắn (từ 10-30 ngày/giải đấu). Do vậy, việc kinh doanh bị gián đoạn và khó thu hút được nhà đầu tư bởi chi phí đầu tư, kinh doanh lớn, khó có lãi.