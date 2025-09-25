Dự kiến một doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế

Tại dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, Bộ Tài chính đề xuất chỉ một doanh nghiệp được phép thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế và phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

“Thời gian thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế là 5 năm kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Sau thời gian thí điểm, Chính phủ sẽ tổng kết, đánh giá để quyết định việc cho phép chính thức kinh doanh hoặc chấm dứt không cho phép kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế”, dự thảo nêu.

Về điều kiện, doanh nghiệp thí điểm phải có vốn điều lệ tối thiểu là 1.000 tỷ đồng, trong đó tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của tất cả pháp nhân có vốn đầu tư nước ngoài không được vượt quá 49% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của pháp nhân có vốn đầu tư nước ngoài không được vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của pháp nhân trong nước.

Cổ đông hoặc thành viên góp vốn tại doanh nghiệp phải có cam kết không chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp tại doanh nghiệp trong thời gian thí điểm.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải có cam kết đóng góp bằng tiền cho ngân sách trung ương ngoài các nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Giá trị bằng tiền cam kết đóng góp do nhà đầu tư đề xuất nhưng phải đảm bảo tối thiểu là 10% doanh thu bán vé đặt cược trừ đi chi phí trả thưởng trong năm kinh doanh.

Về phía người chơi, mức đặt cược tối thiểu cho một lần đặt cược là 10.000 đồng. Mức đặt cược tối đa mỗi người chơi trong một ngày tại một doanh nghiệp kinh doanh đặt cược là 10 triệu đồng.

Nghị định 06 được ban hành cách đây 8 năm, cấm doanh nghiệp đặt cược quảng cáo. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng quy định này hạn chế việc quảng bá hình ảnh và nhận diện thương hiệu. Bộ này đề xuất cho phép doanh nghiệp quảng cáo logo, hình ảnh nhận diện và đăng quảng cáo trên trang thông tin điện tử của họ.