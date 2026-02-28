Đế chế hàng Trung Quốc đổi chiến lược "cắm rễ" xứ người

Đã quá nửa đêm tại Đông Quản - một trong những đại bản doanh xuất khẩu sầm uất nhất miền nam Trung Quốc - nhưng Bành Biểu vẫn miệt mài dán mắt vào màn hình chỉnh sửa video. Trên những thước phim hơi rung lắc nhưng chân thực, một chủ nhà máy địa phương vừa bước xuống máy bay, tay bắt mặt mừng với vị khách hàng tận Bangladesh bằng thứ tiếng Anh ngập ngừng.

Chỉ ít phút nữa, đoạn video này sẽ được phủ sóng trên Facebook, YouTube và TikTok, đi kèm phần lồng tiếng Anh mượt mà do trí tuệ nhân tạo (AI) tự động xử lý. Bành Biểu hiện đang quản lý mạng xã hội và kết nối KOL cho hơn một chục công ty sản xuất như thế.

Căn phòng nhỏ sáng đèn của cô gái trẻ thực chất chỉ là một lát cắt rất mỏng manh trong một bức tranh kinh tế khổng lồ. Trong bối cảnh tăng trưởng nội địa chững lại, các doanh nghiệp Trung Quốc đang tạo ra một cuộc đại dịch chuyển âm thầm nhưng khốc liệt mang tên "vươn ra biển lớn".

Theo tờ The Economist, cuộc chơi lần này không còn là những lô hàng giá rẻ, mà là một chiến lược bành trướng toàn diện, tinh vi và sâu sắc chưa từng có.

Các công ty Trung Quốc đang ồ ạt thuê đủ loại nhà cung cấp dịch vụ để hỗ trợ mở rộng ra nước ngoài, từ chuyên gia tuân thủ pháp lý đến các “cao thủ” TikTok (Ảnh: SCMP).

Bỏ thói quen "ăn xổi", vung tiền cắm rễ xứ người

Nhiều năm trước, nhắc đến hàng Trung Quốc vươn tầm quốc tế, người ta thường nghĩ đến hai làn sóng cũ. Làn sóng thứ nhất ở thập niên 90 với những chiếc tủ lạnh Haier hay thiết bị Huawei giá rẻ, cố gắng xóa đi định kiến "hàng rởm".

Làn sóng thứ hai vào giữa những năm 2010 chứng kiến các đế chế như Anbang hay Fosun điên cuồng vung hàng chục tỷ USD thâu tóm ngân hàng, khách sạn phương Tây, để rồi nhiều thương vụ đổ vỡ trong nợ nần và sự dè chừng của giới chức sở tại.

Nhưng giờ đây, một thế hệ doanh nghiệp hoàn toàn mới đang làm khác đi. Bạn có thể dạo bước giữa Manhattan sầm uất của Mỹ và tạt vào cửa hàng rộng gần 3.000 mét vuông của Urban Revivo để mua một chiếc váy đang "làm mưa làm gió" trên TikTok.

Ngay sau đó, bạn nhâm nhi ly latte của Luckin Coffee hay ăn cây kem Mixue mát lạnh. Trên đường phố, hãng xe điện BYD đã chính thức vượt mặt biểu tượng xe điện Tesla của Mỹ về doanh số, với hơn 1/5 lượng xe được xuất xưởng ra nước ngoài.

Thay vì ngồi nhà xuất khẩu hàng hóa và nơm nớp lo sợ hàng rào thuế quan hay chi phí lao động đắt đỏ, doanh nghiệp Trung Quốc đang chơi một ván cược mang tên "cắm rễ bản địa". Tờ China Daily dẫn báo cáo của hãng tư vấn toàn cầu Roland Berger gọi đây là bước tiến tới "toàn cầu hóa chất lượng cao". Họ không chỉ "đi ra" mà đang thực sự "đi vào" thị trường quốc tế.

Miniso, nhà bán lẻ đồ lưu niệm từ Quảng Châu, đã rải hơn 3.300 cửa hàng từ Texas (Mỹ) đến Thái Lan. Gã khổng lồ công nghệ Xiaomi đặt tham vọng mở tới 10.000 cửa hàng quốc tế trong 5 năm tới. Đáng chú ý, họ đã từ bỏ thói quen cực đoan là "bê" toàn bộ nhân sự từ quê nhà sang nước sở tại - nguyên nhân từng gây phẫn nộ vì tước đi cơ hội việc làm của người bản xứ.

Giờ đây, các công ty Trung Quốc sẵn sàng chi đậm để săn lùng nhân sự địa phương cho các vị trí bán hàng, quan hệ công chúng, chăm sóc khách hàng và cả quản lý cấp trung. Họ nhận ra rằng, muốn bán thỏi son Florasis cho khách hàng tại Ulta Beauty (Mỹ) hay biến sữa Mengniu thành hãng kem số 1 tại Indonesia, không ai làm tốt hơn chính những người bản địa hiểu rõ văn hóa của mình.

Vũ khí dịch vụ và những "cơn đau đầu" tỷ USD

Sự chuyển mình từ nhãn mác "Made in China" (Sản xuất tại Trung Quốc) sang "Brands from China" (Thương hiệu từ Trung Quốc) đang được tiếp sức bởi lợi thế am hiểu công nghệ số và khả năng chiều khách đến mức cực đoan.

Trip.com, nền tảng du lịch lớn nhất xứ tỷ dân, coi dịch vụ là vũ khí tối thượng. Bà Qin Jing, Phó chủ tịch Trip.com Group tiết lộ, công ty này đang duy trì một đội quân 20.000 nhân viên chăm sóc khách hàng toàn cầu, hỗ trợ 24/7 bằng 35 ngôn ngữ.

Bất ngờ hơn, sự tinh tế trong dịch vụ mới là chìa khóa mở ví người dùng. Tại thị trường Nhật Bản khó tính, nền tảng này phát hiện du khách có thói quen chọn khách sạn dựa trên một chi tiết nhỏ: Bồn cầu thông minh. Ngay lập tức, Trip.com bổ sung bộ lọc tìm kiếm này, điều mà các đối thủ quốc tế chưa kịp nghĩ tới, giúp mảng kinh doanh hải ngoại tăng trưởng ba chữ số đều đặn.

Hay như Govee, một thương hiệu nhà thông minh, thay vì đốt tiền vào mạng xã hội thông thường, họ mua không gian quảng cáo lập trình trên các TV kết nối internet tại Mỹ để tiếp cận giới trẻ. Cách đánh trúng đích này giúp tỷ lệ chuyển đổi mua hàng cao vượt trội, đưa thương hiệu len lỏi vào phòng khách của từng gia đình phương Tây một cách tự nhiên nhất.

Doanh nghiệp Trung Quốc không chỉ đơn thuần "đi ra" để bán hàng, mà họ đang thực sự "đi vào" hệ sinh thái của nước sở tại (Ảnh: World Financial Review).

Dù vậy, con đường vươn ra biển lớn chưa bao giờ trải đầy hoa hồng. Các kỳ lân công nghệ đang phải đối mặt với rủi ro pháp lý và áp lực địa chính trị khổng lồ. Để tồn tại, nhiều doanh nghiệp phải tự "chẻ nhỏ" chính mình.

Nền tảng giáo dục Squirrel AI khi bước chân vào Mỹ đã phải xây dựng một hệ thống công nghệ hoàn toàn độc lập, cắt đứt mọi liên hệ dữ liệu với công ty mẹ ở đại lục. Các cấu trúc phức tạp này ngốn những khoản chi phí khổng lồ, đồng thời khiến chính phủ Trung Quốc lo ngại về bài toán chảy máu chất xám, trốn thuế và khó quản lý, điển hình như vụ công ty AI Manus lặng lẽ dời trụ sở sang Singapore để đàm phán bán mình cho Meta.

Tuy nhiên, giới hạn cuối cùng của hành trình tỷ USD này đôi khi không nằm ở thuế quan hay rào cản chính trị, mà nằm ở chính tâm trí của người tiêu dùng. Nhìn nhận một cách thực tế, thương hiệu Trung Quốc vẫn còn một chặng đường rất dài để đạt được sự công nhận danh giá như các tượng đài phương Tây, dù sản phẩm của họ có xuất sắc đến đâu.

Như lời thừa nhận đầy thẳng thắn của Zhang Kaiyan, Giám đốc thương hiệu nhà phát triển game Beijing Ultrapower - nơi thu hơn 90% doanh thu từ Mỹ, Nhật và Hàn Quốc: "Lợi thế cạnh tranh của chúng tôi vẫn chủ yếu nằm ở sức mạnh sản phẩm, chứ chưa phải nhận diện thương hiệu. Một game thủ Mỹ có thể không hề biết ai sản xuất trò chơi đó, hay thậm chí nó đến từ quốc gia nào. Họ ở lại, đơn giản vì sản phẩm ấy đủ tốt".