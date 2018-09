“Dày công” thao túng giá cổ phiếu, chưa kiếm được lợi đã bị phạt hơn nửa tỷ đồng!

Những giao dịch bất thường của nhà đầu tư kể cả khi đã xảy ra nhiều năm trước song vẫn bị thanh tra chứng khoán lật lại

Uỷ ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ngày 31/8 công bố thông tin về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 1 nhà đầu tư cá nhân tại Hà Nội.

Căn cứ kết quả kiểm tra của UBCKNN và kết quả xác minh của Cơ quan công an, UBCKNN cho biết, ông Nguyễn Minh Tuấn (có địa chỉ tại Tổ dân phố Trù 1, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã thực hiện hành vi thao túng cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long (nay là Công ty cổ phần Halcom Việt Nam, mã chứng khoán: HID).

Cụ thể, ông này đã sử dụng 2 tài khoản của mình và 36 tài khoản đứng tên người khác mở tại 8 công ty chứng khoán để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu HID trong khoảng thời gian từ ngày 1/8/2016 đến 30/3/2017.

Tuy nhiên, kết quả xác minh của cơ quan công an cho thấy, hậu quả do hành vi thao túng cổ phiếu HID của ông Nguyễn Minh Tuấn gây ra chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 181C - Bộ Luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Do đó, vi phạm của ông này chỉ bị UBCKNN xử phạt hành chính với số tiền 550 triệu đồng.

UBCKNN cũng cho biết, căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm cho thấy không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của nhà đầu tư cá nhân nói trên.

Cùng ngày, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 92,5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Bình, chủ tài khoản số 090C102568 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank.

Trong đó, ông này bị phạt 62,5 triệu đồng do không báo cáo về sở hữu theo quy định cho UBCKNN và Sở Giao dịch chứng khoán; 30 triệu đồng do không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

UBCKNN cho biết, ông Nguyễn Văn Bình đã thực hiện giao dịch mua gần 8.285.100 cổ phiếu và bán 8.262.100 cổ phiếu HDA của Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu HAD liên tục thay đổi (tỷ lệ sở hữu từ 5% trở lên và trở thành cổ đông lớn; tỷ lệ sở hữu thay đổi và vượt quá các ngưỡng 1%).

Tuy nhiên, ông Bình đã không báo cáo về sở hữu cho UBCKNN và HNX khi trở thành cổ đông lớn và khi có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1%. Đáng nói là các giao dịch này của ông Bình đã diễn ra từ 3 năm trước (từ ngày 30/6/2015 đến ngày 30/11/2015).

Ngoài ra, trong ngày 31/8, một công ty chứng khoán là HVS Việt Nam cũng bị phạt tiền 70 triệu đồng do không thiết lập hệ thống kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật.

Bích Diệp