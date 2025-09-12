Đấu giá hơn 520 xe 3 bánh vi phạm, giá hơn 2 triệu đồng/chiếc

Một công ty đấu giá đang thông báo bán đấu giá lô tài sản 538 chiếc xe 3 bánh, 4 bánh. Số xe này là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị Công an TP Hà Nội tịch thu.

Giá khởi điểm của lô tài sản này là hơn 1,18 tỷ đồng, chưa bao gồm thuế, phí khác và các khoản chi phí khác cho việc vận chuyển tài sản và xử lý các vấn đề liên quan (nếu có), trung bình hơn 2,2 triệu đồng/xe. Số tiền đặt trước hơn 237 triệu đồng. Thời gian đấu giá dự kiến vào chiều ngày 19/9 theo hình thức trực tuyến với phương thức trả giá lên, bước giá 5 triệu đồng.

Theo danh sách 538 xe đấu giá có 528 chiếc xe 3 bánh và 10 chiếc xe 4 bánh, đa số không có biển số, nhãn hiệu, số máy, số khung... Tất cả đều là phương tiện vi phạm hành chính từ tháng 3/2024 đến tháng 11/2024.

Công ty đấu giá cũng lưu ý khách hàng có thể đến xem tài sản tại các kho tạm giữ phương tiện của Phòng cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội hoặc xem trực tuyến website của công ty đấu giá.

Một chiếc xe 3 bánh vi phạm từng bị cơ quan chức năng tịch thu (Ảnh: KTĐT).

Đáng chú ý, trong hồ sơ tham gia đấu giá trực tuyến, khách hàng cần có giấy phép môi trường/Giấy phép xử lý chất thải nguy hại (CTNH) còn thời hạn tối thiểu đến ngày 31/12. Nội dung giấy phép xử lý chất thải nguy hại phải có tên, mã chất thải nguy hại là pin, ắc quy thải, có cơ sở xử lý chất thải nguy hại theo quy định.

Xe 3 bánh là những phương tiện được hoán cải, lắp ráp thủ công từ xe máy cũ và các bộ phận rời. Cụ thể, phần đầu xe và động cơ thường lấy từ xe máy đã qua sử dụng; còn thùng chở hàng, nhíp, cầu và bánh sau thì mua rời hoặc tự gia công, thường dùng để chở hàng, vật liệu xây dựng...

Do thủ tục tịch thu, tiêu hủy, bán đấu giá tang vật vi phạm hành chính mất nhiều thời gian khiến đa số xe bị tạm giữ quá lâu xuống cấp, hư hỏng, gây lãng phí.

Hiện nay, có nhiều cách để giảm số lượng phương tiện giao thông bị tạm giữ như cho đặt tiền bảo lãnh để tự bảo quản phương tiện; tạm giữ giấy tờ để đảm bảo thay cho tạm giữ phương tiện; tăng cường xử lý tang vật, phương tiện (bằng hình thức tịch thu bán đấu giá)...

Tuy nhiên phương án đặt tiền để đảm bảo thay cho tạm giữ phương tiện ít được cá nhân, doanh nghiệp áp dụng, mà chủ yếu lựa chọn biện pháp tạm giữ giấy tờ (đăng ký xe, đăng kiểm xe, bằng lái xe...) để đảm bảo thay cho việc tạm giữ phương tiện.