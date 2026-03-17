Đấu giá 73 iPhone giá rẻ từ 3,9 triệu đồng/chiếc, có cả iPhone 16 Pro Max

Một công ty đấu giá vừa phát đi thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản của Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội. Đợt này, cơ quan chức năng đấu giá 42 lô tài sản, cách thức đấu giá theo từng lô.

Hơn 40 lô tài sản đấu giá này là hàng hóa bị cơ quan chức năng tịch thu và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ yếu trong 2 tháng đầu năm. Tài sản đấu giá chủ yếu là quần áo, giày dép; đồ gia dụng, thiết bị điện tử...

Trong đó, đáng chú ý, cơ quan chức năng đấu giá 2 lô điện thoại gồm 73 chiếc iPhone do nước ngoài sản xuất, đã qua sử dụng. Cụ thể, lô thứ nhất gồm 18 chiếc iPhone 12 Pro Max cùng các dòng khác như iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 11...

Giá khởi điểm lô tài sản này là 71 triệu đồng, bước giá 710.000 đồng. Như vậy, bình quân mỗi chiếc có giá 3,9 triệu đồng.

Lô thứ 2 gồm 55 chiếc iPhone, chủ yếu là các mẫu iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro Max, cùng một số mẫu đời mới hơn như iPhone 15 Pro Max và iPhone 16 Pro Max. Theo danh sách, các thiết bị có dung lượng từ 128GB đến 512GB, đều là hàng đã qua sử dụng, kèm theo đầy đủ thông tin số máy, số seri và IMEI.

Giá khởi điểm của lô tài sản này là 319,1 triệu đồng, bước giá hơn 3,1 triệu đồng. Như vậy, bình quân mỗi chiếc có giá 5,8 triệu đồng. Thời gian tổ chức phiên đấu giá dự kiến vào sáng ngày 19/3.

Trước đó, một công ty đấu giá vừa phát đi thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản vào ngày 21/1, theo đề nghị của Đội Quản lý thị trường số 3 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh.

Tài sản đưa ra đấu giá gồm 40 chiếc iPhone 14 Pro Max, hiện được lưu giữ tại Kho tang vật của Đội Quản lý thị trường số 3 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh. Mức giá khởi điểm của lô tài sản là 244 triệu đồng, với tiền đặt trước là 40 triệu đồng. Như vậy, bình quân mỗi chiếc iPhone 14 Pro Max có giá từ 6,1 triệu đồng.

Hay Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cũng rao bán lô hàng tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu. Lô hàng gồm 2.540 điện thoại di động iPhone đã qua sử dụng, với giá hơn 2 tỷ đồng. Như vậy, trung bình mỗi chiếc có giá khoảng 800.000 đồng.

Song song, cơ quan này cũng chào bán lô tang vật gồm 2.360 điện thoại iPhone, Oppo và Honor cũ bị tịch thu. Tổng giá trị được niêm yết hơn 1,36 tỷ đồng, tương đương trung bình gần 600.000 đồng mỗi chiếc.