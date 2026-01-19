Đấu giá 30 ô tô Kia Morning, giá chỉ từ 60 triệu đồng/chiếc

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) chi nhánh Hoàng Mai (Hà Nội) thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm cho các khoản vay của Công ty cổ phần BG Taxi (BG Taxi). Tài sản bán đấu giá là 30 xe ô tô Kia Morning.

BG Taxi đã đồng ý tự nguyện bàn giao tài sản để ngân hàng xử lý phát mại thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

Giá khởi điểm của lô tài sản trên là 1,8 tỷ đồng, tương đương 60 triệu đồng/xe. Người tham gia đấu giá phải đặt cọc 180 triệu đồng, tương đương 10% giá khởi điểm. Bước giá được quy định ở mức 20 triệu đồng mỗi lần trả giá.

Mức giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

BG Taxi hoạt động trong lĩnh vực vận tải taxi truyền thống. Doanh nghiệp thành lập từ năm 2007, có trụ sở tại Hà Nội. Năm 2012, doanh nghiệp này bị Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải (trước đây) đình chỉ hoạt động do các sai phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Mẫu xe Kia Morning (Ảnh: Đình Nam).

Ngoài việc xử lý tài sản của BG Taxi, Agribank và các chi nhánh trực thuộc đang đồng loạt rao bán nhiều phương tiện khác là tài sản bảo đảm.

Cụ thể, Agribank Chi nhánh Tân Định (TPHCM) thông báo đấu giá một xe ôtô chuyên dùng Mitsubishi Pajero GL, biển số 57L-5834, sản xuất năm 2008, với giá khởi điểm 80 triệu đồng. Đây là dòng xe từng được nhiều ngân hàng sử dụng làm xe chở tiền.

Cùng với đó, chi nhánh này cũng đưa ra đấu giá một xe Hyundai Santa Fe chuyên dùng, biển số 51A-524.25, sản xuất năm 2009, giá khởi điểm 150 triệu đồng.

Bên cạnh các xe giá thấp, Agribank AMC còn rao bán xe nhãn hiệu Land Rover, biển kiểm soát 51F-892.57, đăng ký năm 2019, với giá khởi điểm 2,63 tỷ đồng. Đây là tài sản bảo đảm cho khoản nợ của Công ty TNHH MTV Đầu tư PGV theo hợp đồng tín dụng ký năm 2019 tại Agribank Chi nhánh An Phú.

Toàn bộ tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng, áp dụng phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tự tìm hiểu, đánh giá tình trạng thực tế và pháp lý của tài sản, đồng thời tự thực hiện các thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu sau khi trúng đấu giá. Việc tham gia đấu giá đồng nghĩa với việc chấp nhận mọi rủi ro và không khiếu nại về sau.