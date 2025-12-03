Đặt vé máy bay trên app ngân hàng và VNPAY tiết kiệm hơn trong mùa cao điểm cuối năm

Cuối năm, việc đặt vé trở thành “bài toán nan giải”

Cuối năm, nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không tăng mạnh khi nhiều người lên kế hoạch du lịch, công tác hoặc về quê sum họp, khiến cuộc đua săn vé máy bay giá tốt trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Tính năng đặt vé máy bay tích hợp trên ứng dụng ngân hàng (Ảnh: VNPAY).

Nhiều người dùng cho biết việc tìm vé qua một số kênh bán lẻ hoặc đại lý nhỏ lẻ thường gặp khó khăn khi giá bán bị điều chỉnh cao hơn so với ngày thường. Bên cạnh đó, các vấn đề như phí phát sinh, chính sách hoàn - hủy thiếu minh bạch hay thời gian hoàn tiền kéo dài cũng khiến họ cân nhắc kỹ hơn khi lựa chọn kênh đặt vé.

Khách hàng dễ dàng đặt vé chỉ trong một nền tảng (Ảnh: VNPAY).

Trong bối cảnh này, đặt vé trực tiếp qua ứng dụng ngân hàng và ứng dụng VNPAY được xem là giải pháp tối ưu về chi phí lẫn sự tiện lợi. Thay vì qua nhiều bước trung gian, người dùng có thể chủ động so sánh giá, giờ bay của từng hãng ngay trên ứng dụng.

Quy trình từ chọn chuyến, thanh toán đến nhận vé điện tử diễn ra trọn vẹn ngay trong một ứng dụng, giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế sai sót nhập liệu.

Lý do ngày càng nhiều người chọn đặt vé trên app ngân hàng và VNPAY

Đặt vé máy bay trên ứng dụng ngân hàng và VNPAY đang trở thành thói quen tiêu dùng mới nhờ sự tiện lợi và khả năng đáp ứng tốt những nhu cầu mà các kênh truyền thống chưa tối ưu.

Thay vì phải chuyển đổi qua lại giữa nhiều nền tảng hay chờ đợi đại lý xác nhận thủ công, toàn bộ hành trình đặt vé được gói gọn trong một ứng dụng duy nhất. Khách hàng chủ động thực hiện mọi thao tác từ so sánh chuyến bay, lựa chọn lịch trình đến thanh toán chỉ trong vài phút, đảm bảo sự liền mạch và nhanh chóng.

Khách hàng yên tâm về giá và điều kiện vé. Thông tin về hãng bay, hạng vé và điều kiện đi kèm đều được hiển thị rõ ràng trên giao diện màn hình. Mức giá niêm yết là giá cuối cùng, khách hàng không cần lo ngại về các khoản phí ẩn hay phụ thu bất ngờ.

Vé điện tử sau khi thanh toán sẽ được lưu trữ tự động ngay trên ứng dụng, cho phép người dùng tra cứu thông tin hành trình hoặc chủ động làm thủ tục check-in trực tuyến bất cứ lúc nào.

Dịch vụ chăm sóc khách hàng 24/7 bởi VNPAY. Đội ngũ chăm sóc khách hàng hoạt động xuyên suốt, sẵn sàng hỗ trợ các vấn đề liên quan đến thay đổi thông tin, xử lý giao dịch hay cập nhật tình trạng vé, giúp hành khách yên tâm hơn trong mùa cao điểm du lịch và về quê đón Tết.

Khách hàng hào hứng đặt vé máy bay trên ứng dụng VNPAY để nhận ưu đãi hấp dẫn (Ảnh: VNPAY).

Đánh giá về trải nghiệm đặt vé trên ứng dụng ngân hàng và VNPAY, nhiều người dùng bày tỏ sự hài lòng với những lời khen như "Mùa cuối năm bận rộn, đặt trên app tiện hơn hẳn vì không mất thời gian chờ đại lý phản hồi"; hay "Giá cả minh bạch, thông tin hiển thị khoa học nên rất dễ lựa chọn”; "Thanh toán xong là có vé ngay, tiết kiệm thời gian và rất tiện lợi".

Ưu đãi lên đến 2 triệu đồng giúp hành trình nhẹ chi phí hơn

Để hỗ trợ nhu cầu đi lại cuối năm, VNPAY triển khai ưu đãi lớn kéo dài từ nay đến hết 31/12 khi khách hàng đặt vé máy bay trên ứng dụng ngân hàng và VNPAY. Mức ưu đãi lên tới 2 triệu đồng áp dụng cho tất cả các chặng bay nội địa và quốc tế.

Với các chặng bay nội địa, khách hàng nhập mã BAY100 để được giảm 100.000 đồng cho mỗi giao dịch từ 3 triệu đồng, mã giảm giá áp dụng 1 lần/khách hàng/tháng.

Đối với chặng bay quốc tế, chương trình mang đến ưu đãi giảm 5% (tối đa 200.000 đồng) khi nhập mã BAYQT500, giúp người dùng giảm bớt gánh nặng chi phí cho các hành trình nước ngoài.

Trong hai ngày 11/12 và 12/12, khách hàng nhập mã REVODICH có cơ hội được giảm tới 50% (tối đa 2 triệu đồng) cho mọi chặng bay nội địa và quốc tế.

Bên cạnh tính năng đặt vé máy bay, VNPAY còn mang đến hệ sinh thái dịch vụ đa dạng. Từ mua sắm online đến đặt taxi, tàu xe, vé xem phim…, nhiều nhu cầu hàng ngày của khách hàng đều được đáp ứng nhanh chóng và an toàn trên một nền tảng duy nhất.

Khách hàng có thể đặt vé máy bay trên hầu hết các ứng dụng ngân hàng như VCB Digibank, VietinBank iPay Mobile, BAOVIET smart, BIDV SmartBanking, Agribank E-Mobile Banking, MB Bank, Eximbank EDigi... và ứng dụng VNPAY.

Mở ứng dụng ngân hàng hoặc VNPAY ngay hôm nay để săn vé ưu đãi, khởi động mùa di chuyển cuối năm với chi phí tối ưu và trải nghiệm trọn vẹn.

Các thao tác đặt vé máy bay trên ứng dụng ngân hàng và VNPAY

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng ngân hàng hoặc ứng dụng VNPAY.

Bước 2: Chọn “Đặt vé máy bay”.

Bước 3: Nhập thông tin hành trình, ngày bay, chọn hãng bay.

Bước 4: Hoàn tất thông tin và thanh toán.

Chi tiết khách hàng có thể liên hệ hotline 1900 5555 20 để được tư vấn và hỗ trợ.

Thông tin về chương trình khuyến mại tại đây.