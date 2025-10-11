Dapharco bị phạt, truy thu gần 980 triệu đồng do khai sai nghĩa vụ thuế

Cục Thuế thành phố Đà Nẵng mới đây ban hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế đối với Công ty cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco) do có nhiều vi phạm trong kê khai nghĩa vụ thuế qua các kỳ.

Theo kết luận, Dapharco đã khai sai dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng (VAT) phải nộp tại các kỳ tính thuế tháng 1, 2, 4, 6, 7 và 9/2023, tháng 1 và 9/2024.

Trụ sở của Công ty Dapharco tại phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Doanh nghiệp cũng kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm (2022-2024).

Cơ quan thuế xử phạt hành chính công ty này hơn 161,6 triệu đồng. Trong đó, gần 29 triệu đồng liên quan đến thuế VAT, hơn 113 triệu đồng về thuế thu nhập doanh nghiệp và 19,5 triệu đồng cho các hành vi khai sai khác.

Bên cạnh đó, Dapharco còn bị truy thu hơn 710 triệu đồng tiền thuế và chậm nộp, gồm 144,9 triệu đồng tiền thuế VAT, hơn 565 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và hơn 98 triệu đồng tiền chậm nộp tính đến ngày 29/9.

Doanh nghiệp còn phải kê khai điều chỉnh giảm số thuế VAT được khấu trừ của các kỳ trước với giá trị hơn 123 triệu đồng.

Dapharco là doanh nghiệp có trụ sở tại thành phố Đà Nẵng, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm, thiết bị y tế và dịch vụ y tế.